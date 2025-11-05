Tika the Iggy, il cane dai look trendy è morto dopo un intervento: era una star dei social

Thomas Shapiro con dolore ha dato la notizia della morte dell’amatissimo cane Tika, diventato famoso per i suoi look trendy. Era una star dei social e icona fashion.

Un cane da oltre un milione e mezzo di follower: Tika the Iggy era una vera e propria star dei social. Il levriero italiano era diventato famoso per le foto estremamente fashion, scattate dal suo proprietario, che distrutto ha dato notizia della sua morte. Lo ha annunciato martedì, esprimendo tutto il suo dolore: "Pensavo davvero che saresti vissuta per sempre. Pensavo avessimo più tempo, ma ci sono cose che non possiamo controllare. I nostri cuori sono a pezzi". Ha raccontato che Tika aveva due tumori al fegato e che, su consiglio dei veterinari, aveva scelto di sottoporre il cane a un'operazione per rimuoverli, ma qualcosa è andato storto. In un primo momento sembrava che tutto fosse andato per il meglio, poi si sono fatte avanti delle complicazioni il giorno successivo. Sembrava solo un effetto collaterale degli antidolorifici, invece Tika si è spento. Aveva 14 anni.

Chi era Tika

Tika non godeva solo dell'affetto dei follower: era finito persino su Vogue, che aveva definito il cane "una nuova It girl della moda". Il suo proprietario Thomas Shapiro ha trovato il modo di condividere con lui dei momenti speciali, all'insegna della moda, per divertire il pubblico, per far capire quanto la moda possa essere un gioco, qualcosa con cui esprimersi. Ha costruito per Tika uno sconfinato guardaroba completo di tutto.

Dai bikini ai mantelli, dai cappottini alle tute da sci: Tika the Iggy ha indossato davvero di tutto, per testimoniare questo approccio divertente e coraggioso allo stile, per dire chiaro e tondo che non ci sono regole. Se un cane può indossare un abito con strascico, chiunque dovrebbe potersi sentire a proprio agio nei panni che più predilige, senza sentire il peso dei giudizi.

Dopo aver creato gli account per Tika, Thomas Shapiro ha lasciato il suo lavoro di sviluppatore web nel 2021, dedicandosi esclusivamente a questa nuova occupazione a tempo pieno. Il Covid è stato un periodo particolarmente fortunato, in cui la fama della cagnolina è cresciuta a dismisura e anche i follower. Huffington Post le ha conferito il titolo di "Best Dressed Dog Today".

Il fenomeno dei dog influencer

Benché facciano sorridere e comunichino una certa tenerezza, le foto dei cagnolini e degli animali vestiti di tutto punto non trovano l'opinione favorevole della British Society for the Protection of Animals. La RSPCA, infatti, si è espressa in modo duro contro il dilagare di questi cani influencer e fashion addicted: "Per dirci cosa provano, i cani usano le orecchie, la coda, i movimenti del corpo, gli occhi. Se iniziamo a imbacuccarli diventa molto difficile per loro comunicare con noi e tra di loro. La raccomandazione è di non coprire gli animali" ha spiegato la veterinaria Samantha Gaines a The Telegraph.

In effetti il fenomeno dei dog influencer esibiti sui social, rigorosamente vestiti griffati, è in continua ascesa. Paris Hilton è stata forse la prima a lanciare il trend, col suo chihuahua perennemente in borsetta. Ma ci sono molti altri cani influencer in rete. Tra i più famosi c'è Samantha, un levriero afghano che veste abiti di lusso.