Tendenze scarpe: le friulane sono il modello più chic dell’estate 2023 Stanno bene a tutte le età, sia agli uomini che alle donne. Le veneziane (o furlane) nascono come calzatura povera nelle campagne del Friuli, ma oggi sono il simbolo di un’eleganza comoda e rilassata.

A cura di Beatrice Manca

Papusse, foto via Instagram

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Comode e sofisticate al tempo stesso, si infilano come un paio di morbide babbucce ma non sfigurano sotto la mise più elegante. Le friulane hanno conosciuto una nuova stagione di successo: questa scarpa che arriva dalle campagne del Friuli è diventata oggi il simbolo di uno stile un po' indulgente e rilassato, da dandy inglese che riceve gli ospiti in salotto avvolto in una vestaglia di velluto. Furlane, papusse o veneziane: chiamatele come volete, ma assicuratevi di averne un paio nell'armadio. Quest'anno infatti sono il must have della bella stagione, sia nelle varianti classiche in velluto, sia nella versione estiva in tela di cotone. Il segreto del successo? Si indossano a qualsiasi ora e esistono per uomini, donne e bambini.

La storia delle friulane, dalla campagna ai dandy

Il nome di queste scarpe – friulane, o furlane in dialetto – indica chiaramente la loro origine: nell'Ottocento venivano cucite a mano dalle donne del Friuli. Se oggi siamo abituati a considerarle calzature eleganti (e un po' snob) all'epoca erano create con materiali di scarto, come i copertoni delle biciclette. Erano la calzatura "delle buone occasioni", cioé quando non si andava nei campi a lavorare. Ma c'è un altro nome che indica queste babbucce eleganti: veneziane. Questo perché la loro fama esplose solo quando si iniziarono a vendere a Venezia, dove furono adottate dai gondolieri. La suola in gomma permetteva di non scivolare e al tempo stesso non graffiava il rivestimento del legno, in vernice di pece. La leggenda vuole che anche dogi e nobili indossavano le furlane nelle loro stanze private perché erano silenziose e permettevano di sgattaiolare dalle amanti nel cuore della notte.

Vi Bi Venezia

I modelli di tendenza per l'estate 2023

Le friulane hanno mantenuto la loro forma originale per oltre un secolo: basse e senza tacco, si caratterizzano per la scollatura a "ondina" sul collo del piede, molto meno scollata delle ballerine e con una morbida rientranza. Una versione molto famosa è in velluto, che permette ai colori di brillare in tutto il loro splendore: viola, rosso, verde bottiglia. Per l'estate esistono versioni in materiali più leggeri, come la tela o il cotone. Sono le tipiche scarpe che si trovano più facilmente nei negozi a produzione artigianale che nelle grandi boutique, ma non mancano le eccezioni.

Le veneziane ’aperte’ di Claire

Pucci, ad esempio, le propone ricamate con gli interni foderati da un tessuto colorato – un dettaglio da veri dandy – mentre Claire punta sul modello ‘babbucce', aperto sul tallone. Famose sono quelle del brand Vi Bi Venezia, lanciato dalle sorelle Arrivabene, che negli anni ha allargato l'offerta a ballerine con il laccetto e espadrillas.

Otto d’ame

Più sono colorate, meglio è: per l'estate 2023 sceglietele in tonalità luminose come l'arancio, il giallo senape, il verde bottiglia o il blu royal, da portare fino a settembre sotto pantaloni ampi o abiti fantasia. O, semplicemente, con i jeans e una camicia bianca: l'essenza dello stile.