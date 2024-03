Tallulah Willis, addio filler al viso: “Non vedevo la mia vera struttura ossea da 6 anni” Tallulah Willis ha rivelato di aver detto addio a ogni tipo di ritocco estetico al viso. Con delle foto al naturale ha annunciato di aver rimosso il filler, ammirando così per la prima volta dopo 6 anni la struttura ossea del suo volto . Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se fino a qualche anno fa le star venivano circondate da una sorta di “aura di perfezione”, ora che praticamente tutte usano regolarmente i social non esitano a mostrare la loro vita assolutamente “normale” nonostante la celebrità. L’ultima ad averlo fatto è stata Tallulah Willis, la figlia 30enne di Demi Moore e Bruce Willis, che proprio di recente si è scattata dei selfie al naturale. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non lo ha fatto per seguire la mania delle foto senza make-up ma per rivelare di aver detto addio ai filler al viso: ecco per quale motivo si è lasciata alle spalle ogni tipo di ritocchino estetico.

I selfie al naturale di Tallulah Willis

Tallulah Willis è una delle nepo-baby più famose al mondo ma, a dispetto di gran parte delle colleghe, ha deciso di non dedicare la sua vita allo spettacolo. Certo, il suo cognome noto l’ha resa una celebrità fin da piccolissima ma, fatta eccezione per i red carpet internazionali che calca con le sorelle e con la mamma Demi Moore, è quasi impossibile vederla in passerella, in tv o agli eventi glamour. Non sorprende, dunque, che non abbia paura di mostrare il suo aspetto al naturale. Lo ha fatto di recente, posando poco dopo essersi svegliata col piumone avvolto intorno al seno, i capelli spettinati e il viso completamente struccato.

Tallulah Willis al naturale

Tallulah Willis spiega la sua scelta

Per quale motivo Tallulah ha posato in versione acqua e sapone? Ha celebrato il suo addio a ogni tipo di ritocco estetico al viso. Lo ha spiegato nella didascalia che accompagna gli scatti senza trucco, dove ha scritto: “Avevo paura di dirlo ma di recente ho sciolto il filler riempitivo – dopo essere stata molto coinvolta emotivamente e psicologicamente in ciò che pensavo mi avesse dato – non vedevo la mia vera struttura ossea da circa 6 anni. Sto ancora imparando ad accettarmi così come sono, il che è difficile quando il tuo cervello ti dice che “di più” è meglio”. La figlia di Demi e Bruce non è forse splendida in questa versione naturale?

Leggi anche Tallulah Willis come Christina Aguilera: replica il look anni 2000 con micro gonna e top incrociato