Pamela Anderson posa senza make-up, i figli non sono d'accordo: vogliono che abbia un truccatore L'ex bagnina di Baywatch ha rinunciato al trucco, dicendo definitivamente addio allo stile di femme fatale. Ora posa al naturale per Highsnobiety e si racconta.

A cura di Annachiara Gaggino

Pamela Anderson in uno scatto per il servizio di Hisghsnobiety

Da qualche anno Pamela Anderson ha scelto di mostrarsi con un look naturale e rinunciare al make-up. Da sex symbol anni Novanta, l'ex bagnina di Baywatch ha abbracciato uno stile molto semplice dettato dall'auto accettazione e ha posato acqua e sapone per un servizio curato da Highsnobiety. L'attrice cinquantaseienne è diventata un'ambasciatrice di naturalezza, e qualche tempo fa ha raccontato che molte delle sue scelte in fatto di stile fossero state prese per "assecondare quello che la gente mi diceva di fare". A settembre Pamela Anderson aveva partecipato alla Settimana della Moda di Parigi, mostrandosi senza un filo di trucco dopo aver messo all'asta il celebre costume rosso della serie TV anni Novanta affermando di volersi lasciare la sua vecchia vita alle spalle.

Pamela Anderson in uno scatto per il servizio di Hisghsnobiety

La svolta naturale di Pamela Anderson

"Il mio viso diventa più interessante con l'età", ha affermato l'attrice nella sua intervista per Highsnobiety. Dopo alcune prime apparizioni in pubblico al naturale Pamela Anderson è stata chiamata a collaborare in campagne di marchi di moda e ha definito la sua pausa dal glam "un'esperienza curativa". Sembra però che i figli non abbiano ancora capito il motivo di questa scelta e abbiano più volte cercato di convincerla a riappropriarsi della sua immagine. "So mettermi un vestito da sola, non ho bisogno di una squadra che mi aiuti", ha spiegato nell'intervista. "La mia routine di bellezza è molto semplice, utilizzo l'olio di rosa canina, i sali Epsom, l'olio di oliva e il burro di karitè".

Pamela Anderson in uno scatto per il servizio di Hisghsnobiety

Perché Pamela Anderson ha rinunciato al make-up

L'attrice ha scelto di dire addio al make-up per un motivo preciso che ha voluto spiegare in un'intervista a Elle. Dopo la morte della sua storica truccatrice Alexis Vogel, avvenuta nel 2019. "Era la migliore e da allora ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi", ha affermato. Ha inoltre confessato di trovare questa scelta "liberatoria, divertente e anche un po' ribelle".