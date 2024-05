Matilda De Angelis è icona di semplicità: sui social torna a mostrare i segni dell’acne

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate le star sempre impeccabili a ogni apparizione pubblica, da quando i social hanno cominciato a dominare sono moltissime le donne dello spettacolo che hanno deciso di "spogliarsi" dall'aura di perfezione che le ha sempre accompagnate per lasciare spazio alla loro bellezza naturale. Matilda De Angelis è una di queste e fin dagli esordi si è sempre immortalata al naturale con orgoglio, rivelando i segni dell'acne che porta sul viso. Di recente lo ha fatto ancora, diventando nuovamente il simbolo della semplicità e della body positivity: ecco le sue nuove foto in versione acqua e sapone.

Il weekend di Matilda De Angelis è stato all'insegna del relax, lo ha trascorso a casa tra liste della spesa, coccole ai suoi cuccioli e serie tv, approfittandone per rimanere senza trucco. Complice un piccolo errore nel sistema di una piattaforma streaming, ha pensato bene di condividere sui social un estratto di queste giornate lente al motto di "Ci dispiace, qualcosa è andato storto. Ci dispiace, qualcosa non ha funzionato". Ad attirare le attenzioni dei fan è stato uno scatto in particolare, nel quale è apparsa in primissimo piano con il viso acqua e sapone e i segni dell'acne in evidenza. Nonostante i brufoli e le infiammazioni, l'attrice rimane meravigliosa, a prova del fatto che le piccole imperfezioni la rendono semplicemente unica.

La lotta contro l'acne di Matilda De Angelis

Non è la prima volta che l'attrice mostra sui social i segni dell'acne, è ormai da anni che è diventata paladina di body positivity e non ha paura di parlare apertamente del problema. Tutto è cominciato quando ha iniziato a soffrire di ansia: era il 2019 quando ha provato per la prima volta quella sensazione di smarrimento e di stordimento, quel macigno sul petto che le impediva di respirare, quello svuotamento emotivo che l'ha portata ad aver paura di perdere l'equilibrio in ogni momento. L'acne è stato il sintomo di quel grande male, anche se inizialmente aveva sempre pensato che ne fosse la causa. Oggi ha imparato a non essere più nemica di se stessa, ha capito che non può controllare tutto nella vita e che deve rispettare le sue fragilità. È proprio per sensibilizzare i fan su un problema tanto diffuso che non ci pensa su due volte a mostrare i brufoli sulla pelle: sono il simbolo della sua forza, della sua bellezza e della sua semplicità.

