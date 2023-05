Sylvester Stallone con moglie e figlie sul red carpet: i look per la prima del reality di famiglia Si chiama The Family Stallone ed è il reality dedicato alla famiglia del divo che arriverà il 17 maggio su Paramount+. Ieri si è tenuta la prima a New York e Sylvester ha sfilato sul red carpet al fianco della moglie Jennifer e delle figlie Sophie, Sistine e Scarlet.

A cura di Valeria Paglionico

I reality dedicati alle famiglie "famose" sono una vera e propria mania in America e, complice l'incredibile successo dei Kardashian/Jenner, sono molti coloro che provano a replicare gli stessi risultati portando le telecamere televisive all'interno della propria casa. Gli "ultimi arrivati" sono gli Stallone, che tra pochissimi giorni debutteranno con uno show tutto loro. Si chiama The Family Stallone e debutterà su Paramount+ il prossimo 17 maggio. Nelle ultime ore a New York si è tenuta la prima e Sylvester Stallone non ha potuto fare a meno di parteciparvi con la moglie Jennifer e le tre figlie Sistine, Sophia e Scarlet.

Sylvester e Jennifer Stallone in total black

Giovedì saranno in tv con uno show tutto loro ma nell'attesa che arrivi il grande giorno gli Stallone hanno sfilato sul red carpet fianco a fianco, dando una piccola anteprima del reality che li vedrà protagonisti. Durante la prima newyorkese hanno lasciato di stucco i fan, apparendo meravigliosi di fronte i riflettori. Sia Sylvester che Jennifer hanno puntato sul total black: l'attore ha abbinato giacca e t-shirt a un paio di pantaloni classici in grigio, mentre sua moglie ha preferito un abito di raso con la chiusura a portafoglio e la gonna al ginocchio.

Sylvester e Jennifer Stallone

Le sorelle Stallone tra tacchi, tailleur e minidress

Le vere dive del red carpet sono state però le figlie del noto divo hollywoodiano, che per l'occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. Scarlet Stallone ha puntato sulla moda mannish con un completo bianco gessato con giacca e pantaloni, completando il tutto con un bustier scollato e stringato al centro del décolleté. Sophia ha preferito un minidress fasciante color panna, un modello aderente e con dei cut-out sul seno che ha abbinato a un paio di tacchi a spillo in tinta. Sistine, invece, è l'unica che ha osato con le tinte vitaminiche, apparendo glamour e chic con un mini abito di raso in verde smeraldo arricchito da una cintura borchiata intorno al punto vita e da una borsetta Dolce&Gabbana. Chi delle tre sorelle è la più fashion?

