Stefano De Martino a Venezia 79, il dettaglio prezioso nascosto nel look da red carpet Stefano De Martino ha sfilato sul red carpet della seconda serata del Festival del Cinema di Venezia, dando prova di non avere nulla da invidiare ai divi internazionali. In quanti hanno notato che i suoi gemelli erano griffati e preziosi?

A cura di Valeria Paglionico

La 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è cominciata da due giorni ma sono già moltissime le star che sono arrivate al Lido per calcare l'ambito red carpet, dalla madrina Rocìo Muños Morales a Georgina Rodriguez. Ieri è stato il turno di Stefano De Martino che, dopo essere sbarcato in Laguna in mattinata, ieri sera ha partecipato anche alla prima del film Bardo. Il conduttore è appena tornato dalle vacanze con Belén Rodriguez, Santiago e Luna Marì e non potrebbe essere più in forma, tanto da poter essere paragonato tranquillamente a un divo internazionale. In quanti hanno notato il dettaglio di lusso nel suo look?

Lo smoking di Stefano De Martino a Venezia

Stefano De Martino si è trasformato in un vero e proprio divo per partecipare al Festival di Venezia. Niente fronzoli, look eccessivi o dettagli appariscenti, il conduttore si è affidato all'eleganza senza tempo di Giorgio Armani, che ha realizzato per lui uno smoking classico su misura, un modello con pantaloni dal taglio tradizionale e giacca col bavero di raso. Ha completato il tutto con una semplice camicia bianca, un papillon total black e delle scarpe di vernice in tinta. Ha poi lasciato la barba incolta e ha rivolto ai fotografi il suo sorriso più smagliante.

Stefano De Martino in Giorgio Armani

Quanto costano i gemelli di Stefano De Martino

Sebbene Stefano De Martino a Venezia 79 abbia puntato su un outfit minimal e dall'eleganza senza tempo, non ha rinunciato a un dettaglio extra lusso. Ai polsi ha infatti aggiunto dei gemelli griffati e preziosi firmati Cartier. Si tratta di due pezzi dell'iconica collezione Juste un Clou, quella con i gioielli a forma di chiodo, e sono entrambi in oro bianco massiccio 750/1000 (dimensioni 23 x 21 mm). Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti in coppia a 4.650 euro ma, in compenso, riescono ad aggiungere un tocco super sofisticato a ogni look.

