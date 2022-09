Sophie Turner torna sul red carpet dopo il parto: piume multicolor per la prima del film di Joe Jonas Ieri sera al Toronto Film Festival si è tenuta la prima di Devotion, il nuovo film di Joe Jonas. L’attore ha partecipato all’evento con la moglie Sophie Turner, tornata sul red carpet a due mesi dal parto della seconda figlia.

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dalla fine della Mostra Internazionale di Venezia, è partito il Toronto Film Festival, un altro evento attesissimo nel mondo del cinema che fino al prossimo 18 settembre vedrà diversi registi presentare le loro opere in anteprima mondiale. Ieri c'è stata la prima di Devotion, film che tra i suoi protagonisti vede anche Joe Jonas. L'attore ha partecipato all'evento al fianco della moglie Sophie Turner, tornata sul red carpet dopo il parto del suo secondo figlio. Sarà perché l'esperienza da mamma bis la rende raggiante o perché semplicemente ha curato il look nei minimi dettagli, ma la cosa certa è che è apparsa splendida in versione "piumata" e multicolor.

Sophie Turner torna alla vita mondana

Sophie Turner è diventata mamma per la seconda volta lo scorso luglio ma, così come successo durane la gravidanza della primogenita Willa, ha deciso di vivere questo momento emozionante lontana dai riflettori (tanto che ancora oggi non si conosce il nome della seconda figlia). Certo, a differenza della prima esperienza con la dolce attesa, questa volta si è concessa due red carpet o pancione in vista, quello del party post-Oscar e quello del Met Gala, ma è chiaro che le sue apparizioni pubbliche hanno continuato a essere centellinate. È proprio per questo che il ritorno alla mondanità durante il Toronto Film Festival ha fatto non poco scalpore.

Sophie Turner e Joe Jonas in Louis Vuitton

Il look arcobaleno di Sophie Turner

Il red carpet di coppia per la prima di Devotion è stato all'insegna del glamour. Sia Joe Jonas che Sophie Turner si sono rivolti all'eleganza di Louis Vuitton, anche se hanno puntato su dei look decisamente diversi. Lui ha scelto un completo di velluto nero con un maxi bottone di cristalli sulla giacca, lei ha preferito un'esplosione di colori. L'attrice ha infatti indossato una lunga sirena arcobaleno ricoperta di piume multicolor, un modello con le spalline sottili e con lo strascico che el ha fasciato la silhouette post-parto. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo così in risalto il colore rosso fuoco. In quanti direbbero che fino a qualche mese fa aveva un enorme pancione?