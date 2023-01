Sophie Codegoni mostra il regalo griffato per il bebè in arrivo: i calzini costano 60 euro Sophie Codegoni tra qualche mese darà alla luce la prima figlia. Ha mostrato a fan e follower il primo acquisto per la bambina.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni tra aprile e maggio darà alla luce una bambina. L'ex gieffina e il fidanzato Alessandro Basciano (incontrato proprio nella Casa) sono al settimo cielo: la loro storia procede a gonfie vele da un anno. Al momento vivono insieme in una spaziosa villa di lusso: qui accoglieranno il loro bebè. Si stanno preparando alla nuova vita da genitori e piano piano, si sta ampliando il corredo da neonato.

Quanto costano i calzini griffati per il bebè

Da fashion addicted, Sophie Codegoni non poteva rinunciare a qualche accessorio di lusso per la bimba che porta in grembo. Per lei hanno scelto il nome Celine. Sui social, dove è seguita da quasi un milione di follower, la 21enne sta aggiornando i fan sul procedere della gravidanza.

in foto: calzini Burberry

Ha raccontato i cambiamenti del suo corpo, spiegando di non essere al momento ossessionata dalla bilancia e dai chili in più. Infatti continua a sfoggiare i look trendy di sempre, tra pantaloni a vita bassa e i tanto amati crop top: mostrare la pancia nuda è motivo di orgoglio e gioia.

Con lo stesso entusiasmo, ha permesso ai fan di sbirciare anche nel corredo della piccola. ha mostrato dei mini calzini adorabili. Ai più attenti non è sfuggito che si tratta di un capo griffato: sono calzini di Burberry, come suggerisce l'inconfondibile stampa Icon Stripe della Maison. Il set da due paia, uno bianco (come quello in foto) e uno beige, costa 60 euro.