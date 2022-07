Sabrina Ferilli in topless dà il via alle vacanze: la sua prima foto in bikini è effetto vedo-non vedo Sabrina Ferilli ha dato il via alle sue vacanze e lo ha dimostrato sui social, dove ha posato sullo sfondo di un meraviglioso panorama balneare. La cosa particolare è che si è immortalata in topless in uno scatto super sensuale dall’effetto vedo-non vedo.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 sta entrando nel pieno e le star che sono partite per le vacanze estive sono moltissime: hanno approfittato della fine della stagione televisiva per concedersi un po' di meritato relax e sui social fanno a gara tra foto in location da sogno e Stories in bikini. L'ultima a essersi aggiunta alla lista è stata Sabrina Ferilli che, complice l'atmosfera tropicale che la circonda, ha pensato bene di posare in topless. Certo, con un effetto "vedo-non vedo" ha evitato di dare scandalo, ma è chiaro che a 58 anni riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani. Il suo scatto senza veli non è forse il trionfo della sensualità e della semplicità?

La foto in topless di Sabrina Ferilli

Al motto di "Posti che porto nel cuore" Sabrina Ferilli ha mostrato sui social la location da sogno in cui si trova: si tratta di un bungalow di legno immerso nel verde, con piscina privata e vista sul mare. Al momento la conduttrice non ha rivelato dove si trova ma è chiaro che chiunque lo considererebbe un vero e proprio paradiso terrestre. Non sorprende, dunque, che l'attrice si sia lasciata sopraffare dall'atmosfera esotica e abbia posato in topless. Ha realizzato il selfie in una della vetrate, dunque ha dato vita a un sensuale effetto vedo-non vedo, ma basta dare un'occhiata più attenta allo scatto per notare l'assenza del reggiseno. Sabrina indossa solo gli slip del bikini, si copre il décolleté con le mani e ha i capelli al naturale: non è forse meravigliosa al naturale?

Sabrina Ferilli, a 58 anni è icona di bellezza

Sabrina Ferilli ha raggiunto i 58 anni ma, nonostante ciò, sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Ha conservato intatto il suo fascino irresistibile, la sua travolgente verve e la sua innata sensualità. Lo ha dimostrato nelle ultime ore sui social, dove con la sua foto in topless è riuscita a fare concorrenza anche alle giovanissime. Vanta una silhouette da urlo e una pelle del viso super levigata, tanto che nessuno direbbe che è arrivata alla soglia dei 60 anni. Il segreto della sua bellezza? La semplicità. La Ferilli è una star "genuina" che non ha bisogno di artifici e che non ha paura di mostrarsi al naturale.