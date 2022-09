Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe con l’abito svolazzante: imita l’iconica scena ma in versione ironica Sabrina Ferilli sta facendo il giro del web con un video in cui ha imitato l’iconica Marilyn Monroe. Gonna svolazzante, tacchi alti ed espressione raggiante: ecco come ha reinterpretato a scena di “I wanna be loved by you”.

A cura di Valeria Paglionico

Sabrina Ferilli è una delle donne più amate della tv italiana e, dopo aver passato l'estate tra bagni al mare, gite in barca e relax, ora si sta preparando per il ritorno al lavoro. In autunno sarà ancora una volta protagonista di Tu Sì Que Vales, programma in cui affianca l'amica e collega Maria De Filippi, e di sicuro riuscirà a distinguersi per eleganza e stile in ogni puntata. Sui social continua a essere molto attiva e non ci pensa su due volte a mettere in mostra la sua innata ironia. Nelle ultime ore lo ha fatto, riproducendo in modo "alternativo" e simpatico l'iconica scena in cui la gonna di Marilyn Monroe si alza col vento.

Il look in stile Marilyn di Sabrina Ferilli

In quanti ricordano la celebre scena del film Quando la moglie è in vacanza, quella in cui la gonna di Marilyn Monroe veniva alzata dal vento? La diva indossava un vestito da cocktail total white con maxi gonna a pieghe e schiena scoperta, look che contribuì fin da subito a renderla indiscussa icona di sensualità. Oggi Sabrina Ferilli ha voluto emularla ma con un outfit decisamente più moderno. Ha sfoggiato un abito blu navy di N.21, un modello col bustier leggermente drappeggiato e una gonna ampia che si gonfia con il vento provenente dalla grata sotto i suoi piedi. Décolleté bordeax col tacco a spillo, capelli fluenti e ondulati e sorriso stampato sulle labbra: Sabrina ha dimostrato di essere il simbolo della bellezza mediterranea.

Sabrina Ferilli in N.21

Il dettaglio ironico nel video alla Marilyn

Il dettaglio che non è passato inosservato? La Ferilli non ha rinunciato alla sua incredibile ironia nella rivisitazione dell'iconica scena di Marilyn. In sottofondo al breve video postato sui social non ha usato la canzone cantata dalla Monroe, I wanna be loved by you, ma Il ballo della Sora Assunta, aggiungendo così un tocco originale al post. L'effetto finale è decisamente esilarante: se da un lato la gestualità da diva la trasforma in una bomba sexy, la colonna sonora la riporta con i piedi per terra, dando prova del fatto che riesce sempre a non prendersi troppo sul serio nonostante la celebrità.