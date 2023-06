Rosa Chemical a Viva Rai 2 con bomber e rasature laterali: cambio look per il live di Bellu Guaglione Questa mattina Rosa Chemical è stato l’ospite speciale di Viva Rai 2, dove si è esibito sulle note di Bellu Guaglione, la sua canzone dell’estate. Ha sfoggiato un nuovo look con bomber e rasature laterali: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Rosa Chemical sta vivendo un momento d'oro della sua carriera da quando ha partecipato al Festival di Sanremo con Made in Italy, da allora non ha mai smesso di avere successo, conquistando tutti con la sua ironia e col suo talento. Attualmente è alle prese con un summer tour che lo vedrà esibirsi in alcune delle principali città italiane ma questa mattina ha trovato il tempo di fare visita a Fiorello a Viva Rai 2. Oltre a partecipare a uno sketch comico col conduttore e la sua spalla Biggio, si è anche esibito nel suo nuovo singolo Bellu Uaglione: ecco il look inedito che ha sfoggiato in tv.

Il look dark di Rosa Chemical

Non è la prima volta che Rosa Chemical è stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2, lo aveva già fatto qualche mese fa esibendosi col presentatore in gonna e cravatta. Questa volta, però, ha dato vita a un vero e proprio "rave" in via Asiago con il corpo di ballo guidato da Luca Tommassini. Per l'occasione non ha rinunciato al suo stile dark e rock, sfoggiando un paio di pantaloni di pelle e degli stivali con la suola chunky. La cosa particolare è che, forse complice la pioggia, ha completato l'outfit con un bomber invernale con tanto di cappuccio impermeabile. Occhiali da sole, orecchini pendenti e fare da divo: con la sua Bellu Uaglione Rosa Chemical è destinato a far ballare i fan per tutta l'estate.

Rosa Chemical a Viva Rai 2

Rosa Chemical con un nuovo taglio di capelli

A fare la differenza nel look di Rosa Chemical sono stati i capelli: da qualche tempo a questa parte li portava sempre lunghi e tirati all'indietro con la gelatina ma ora ha cambiato registro.

Il nuovo taglio di Rosa Chemical

Il cantante ci ha dato un taglio rasando a zero la chioma sui lati, così da mettere ancora più in risalto i diversi tatuaggi che ha sul viso. Ha inoltre aggiunto anche una piccola rivoluzione nella piega: niente più gel e fila laterali, ha tenuto i capelli al naturale, ovvero ricci e sauvage. Questo nuovo stile contraddistinguerà la sua immagine per tutta l'estate?