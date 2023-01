Robert Pattinson, pelliccia e gonna alla sfilata Dior: il sex appeal di chi guarda oltre etichette e tabù L’attore Robert Pattinson è stato la star della sfilata di Dior: ha catalizzato tutti gli sguardi con una giacca in pelliccia e una gonna in tweed, diventando il nuovo volto dello stile genderless.

A cura di Beatrice Manca

Tutte lo ricordano per il ruolo del vampiro Edward Cullen, ma i tempi di Twilight sono lontani: oggi Robert Pattinson è un attore maturo, che non ha paura di correre rischi e di osare in fatto di stile. La dimostrazione è arrivata alla Paris Fashion Week dedicata all'uomo: l'attore di Batman era ospite di Dior e ha fatto il suo ingresso alla sfilata con una gonna in tweed abbinata a una giacca in pelliccia. La dimostrazione che la moda genderless non è più il futuro, è ora. Non è più eccentricità o trasgressione, ma una delle infinite possibilità stilistiche aperte a tutti, uomini e donne.

Robert Pattinson con la giacca furry

Robert Pattinson è il volto di Dior Homme e per la sfilata Autunno/Inverno 2023-24 ha scelto una giacca furry marrone, a pelo corto, con colletto e zip centrale. Ha abbinato alla giacca pelosa una gonna in tweed blu, calzettoni e stivali neri. La gonna in realtà è una ‘skort', ibrido tra skirt e shorts: una gonna pantalone, insomma, che si conferma la scelta più audace alla sfilata. In prima fila erano seduti anche Naomi Campbell, Eddie Redmayne e David Beckham con il figlio Cruz.

Robert Pattinson con una giacca Dior

Robert Pattinson con la gonna alle sfilate di Parigi

Robert Pattinson è solo l'ultima di una serie di star che hanno sfoggiato con nonchalance la gonna sui red carpet: dopo Harry Styles, Pete Davidson e i Maneskin, la scorsa estate Brad Pitt ha rilanciato con una gonna in lino indossata con gli anfibi.

Robert Pattinson al photocall della sfilata Dior Homme

Ormai, insomma, la gonna per gli uomini non è più vista come una trasgressione e le passerelle confermano: gonne per uomini sono apparse da Gucci e da Etro, fino alla stessa sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Dior disegnata da Kim Jones. Sarà finalmente ora di fare a meno delle etichette?