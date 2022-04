Rihanna osa col minidress in gravidanza: il nuovo look premaman è fucsia e con le piume Rihanna è tornata a sorprendere in gravidanza con il suo nuovo look premaman. La popstar ha fasciato il pancione con un minidress sensuale e trendy, un modello griffato in fucsia ma decorato con una cascata di piume.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno ASAP Rocky e non potrebbe essere più bella e raggiante. Ha annunciato la gravidanza "a sorpresa" con un adorabile scatto di coppia in cui ha rivelato un pancione già molto evidente e da allora non ha più smesso di giocare con la sua femminilità. Piuttosto che i soliti look premaman all'insegna dell'oversize, ha pensato bene di fasciare e mettere in mostra le forme modificate dalla dolce attesa, puntando tutto su body aderenti, crop top e pellicce portate sbottonate. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a sorprendere i fan con colori vitaminici e appariscenti piume: ecco chi ha firmato il suo nuovo e provocante minidress.

Chi ha firmato il mini abito con le piume di Rihanna

Rihanna è stata immortalata tra le strade di Los Angeles con un nuono look premaman sensuale e tendy. Niente più pancione in mostra, questa volta ha rivelato le gambe con un minidress di Saint Laurent, un modello fasciante di lana fucsia, con le spalline sottili, la scollatura generosa e delle appariscenti piume verde acqua sull'orlo. L'effetto color block è stato esaltato da una serie di accessori coordinati alla nuance delle piume, dalle pumps firmate The Attico alla clutch bag di pelo di Dries Van Noten. La cantante ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, rivelando delle lunghezze exta.

Minidress Saint Laurent

Rihanna, una futura mamma che non ha paura di osare

Chi ha detto che una donna non può essere sensuale in gravidanza? Rihanna ha dimostrato che si tratta solo di un luogo comune, tanto da essere arrivata a "riscrivere" le regole di stile durante la dolce attesa. Niente più abiti maxi, accessori premaman e capi oversize, la popstar non perde occasione per mostrare il pancione nudo, così da celebrare la femminilità di una futura mamma con stile e audacia. Insomma, Rihanna ha messo a tacere i tabù e gli stereotipi, trasformandosi in una dea della maternità capace di osare e di provocare con estrema naturalezza. Il pancione le dona non solo un'energia incontenibile ma anche una sensualità tutta nuova che va necessariamente esaltata.