Rihanna mostra il lato b: il bustier stringato sulla schiena rivela il micro perizoma

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi anni Rihanna si era presa una pausa dalla vita pubblica e dalla musica ma ora è tornata e sta letteralmente spopolando con i suoi progetti. È diventata mamma per la prima volta da pochi mesi ma non per questo ha abbandonato l'attività imprenditoriale, anzi, continua a essere una delle donne più ricche d'America. Di recente ha lanciato il nuovo singolo Lift Me Up, apparendo sensuale e glamour nel videoclip, e, come se non bastasse, ha anche presentato la nuova collezione di intimo Savage x Fenty con una sfilata evento trasmessa su Prime Video. Nelle ultime ore è diventata testimonial del suo brand di lingerie, rivelando il suo lato più provocante.

Il bustier guepiere di Rihanna

Non è la prima volta che Rihanna sponsorizza i capi di Savage x Fenty ma in quest'occasione è riuscita davvero a lasciare tutti senza parole. Nelle ultime ore sui social ha condiviso un video super sensuale, nel quale appare in versione dark tra le mura di casa. Il suo look total black, però, è tutt'altro che tradizionale. Il capo chiave dell'outfit? Un bustier-guepiere tutto di pelle: sul davanti è steccato e con le coppe di pizzo, mentre sulla parte posteriore è completamente stringato e lascia intravedere il lato b esaltato da un micro perizoma.

Rihanna in Savage x Fenty

Rihanna in versione bondage

I dettagli iper sensuali non sono finiti qui: Rihanna ha abbinato la guepiere intima a un paio di autoreggenti in latex e a dei guanti coordinati (sempre di Savage x Fenty), completando il tutto con degli eccentrici sandali col tacco a spillo decorato con una rosa (di Loewe) . In uno dei fotogrammi del reel si è coperta con un maxi cappotto di Raf Simons e ha aggiunto degli occhiali da sole da diva di Balenciaga, dando prova del fatto che il look risulta essere molto versatile e può essere usato anche per uscire. Capelli neri legati in un raccolto "finto spettinato", rossetto rosso fuoco e fare da femme fatale: la popstar è una vera e propria regina di sensualità.