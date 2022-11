Cara Delevingne irriconoscibile senza sopracciglia: nella sfilata di Rihanna si trasforma in medusa Cara Delevingne è tra le protagoniste di Savage X Fenty Vol. 4, lo show con cui Rihanna ha presentato la nuova collezione del suo brand di intimo. Per l’occasione l’attrice si è trasformata in una moderna medusa, apparendo irriconoscibile senza sopracciglia.

A cura di Valeria Paglionico

Cara Delevingne sfoggia la carne in lingerie di pizzo nero in mezzo a un mare di modelle in abiti stravaganti alla sfilata di moda Savage X Fenty Vol. 4 di Rihanna

È arrivato su Amazon Prime Video Savage X Fenty Vol.4, la sfilata-evento del brand di intimo di Rihanna ormai considerata un vero e proprio show a 360 gradi. È stato registrato all'inizio di novembre a Simi Valley, in California, ma non era stata data (quasi) nessuna anteprima sulle star che vi hanno partecipato e sui loro look. Oltre alla fondatrice del marchio, tornata a posare in lingerie dopo il suo primo parto, a calcare l'esclusiva passerella ci sono diversi volti noti dello spettacolo, da Sheryl Lee Ralph a Irina Shayk, fino ad arrivare a Johnny Deep. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Cara Delevingne, apparsa irriconoscibile in versione medusa.

Cara Delevingne in intimo di lurex in Savage X Fenty Vol. 4

Cara Delevingne ha partecipato allo show Savage X Fenty Vol. 4 di Rihanna e per esigenze sceniche ha accettato di lasciarsi trasformare in modo drastico. Nella scena di cui è protagonista appare come una medusa che esce dalle acque ma in versione BDSM, ovvero circondata da una serie di modelli che si abbracciano sinuosi mentre sfoggiano un look molto simile al suo. Completino intimo nero in lurex con reggiseno a balconcino, culotte a vita alta e spilla gioiello al centro del petto, reggicalze e autoreggenti coordinate: la Delevingne è apparsa sensuale e sicura di sé nonostante abbia detto addio alla moda diversi anni fa per motivi di salute.

Cara Delevingne in Savage X Fenty Vol. 4

L'originale beauty look di Cara Delevingne

A fare la differenza è stato il beauty look sfoggiato da Cara Delevingne. Da sempre appassionata di colpi di testa "estremi", ha detto addio alla chioma sciolta e fluente per provare un'acconciatura originale con delle multi trecce rigide che sembrano essere dei serpenti (proprio come quelli di Medusa). L'attrice ha inoltre seguito il trend del momento, quello delle sopracciglia così decolorate da sembrare "cancellate", apparendo irriconoscibile con uno sguardo reso super intenso da un make-up in stile gotico con una marcata linea di eye-liner nera intorno agli occhi. Insomma, Cara deve aver superato il momento difficile vissuto qualche mese fa: è tornata "in pista" e non potrebbe essere più in forma.