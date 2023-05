Rihanna e A$AP Rocky, foto di famiglia per il compleanno di RZA: festeggiano con gli occhiali coordinati Rihanna e A$AP Rocky hanno festeggiato il primo anno del figlio RZA e lo hanno fatto con un dolce album di famiglia. Ecco gli adorabili look coordinati dei genitori e del piccolo.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna e A$AP Rocky sono più innamorati e affiatati che mai e lo hanno dimostrato all'ultimo Met Gala, in occasione del quale hanno sfilato fianco a fianco in versione glamour. Attualmente aspettano il loro secondo figlio, la popstar ha annunciato la gravidanza durante la performance al Super Bowl di qualche mese fa e ora non può fare a meno di mettere in mostra il pancione. Il weekend appena terminato è stato davvero speciale sia per lei che per il compagno: il primo figlio ha compiuto 1 anno e diventa ogni giorno sempre più adorabile. A condividere delle inedite e dolcissime foto di famiglia è stato il papà: sebbene di solito mantenga un certo riserbo sulla sua vita privata, questa volta ha fatto un'eccezione, rivelando i look coordinati del party.

A$AP Rocky condivide le foto di famiglia

Fino a qualche giorno fa Rihanna e A$AP Rocky avevano tenuto segreto il nome del primogenito, poi un tabloid inglese ha ritrovato il certificato di nascita del piccolo, rivelando che è stato chiamato RZA. Ora i due genitori non si nascondono più e non perdono occasione per fare rifermento all'omaggio al rapper americano (come accaduto nell'album di compleanno del bimbo). Il papà ha condiviso diversi ritratti di famiglia in occasione del primo anno di vita di RZA e sono tutti assolutamente adorabili, a prova del fatto che il secondogenito andrà a consacrare ancora di più l'amore incondizionato tra i due divi.

Rihanna e A$AP Rocky col figlio RZA

Genitori e figlio vestono coordinati

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto una foto nella quale mamma, papà e figlio si sono vestiti in coordinato sullo sfondo di palloncini e festoni colorati. Rihanna ha sfoggiato un top strapless di pelle e una gonna decorata con l'iconico logo di Louis Vuitton, A$AP Rocky ha abbinato kilt, giacca total leather e cappello peloso, mentre per RZA è stato preferito un maglioncino effetto furry e un pantaloncino sempre di pelle. L'accessorio coordinato a cui nessuno dei tre ha rinunciato? Gli occhiali da sole scuri in pieno stile divi (quelli del bimbo sono Dior). I nuovi quadretti familiari non sono forse adorabili?