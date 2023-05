Re Carlo col cilindro, Camilla è bicolor: il garden party apre i festeggiamenti per l’incoronazione Carlo e Camilla hanno dato il via ai festeggiamenti per l’incoronazione, lo hanno fatto con un garden party a Buckingham Palace: ecco cosa hanno indossato a poche ore dalla cerimonia leggendaria.

A cura di Valeria Paglionico

Tutto è pronto per l'incoronazione di re Carlo III: sabato 6 maggio l'abbazia di Westminster ospiterà uno degli eventi più tradizionali e leggendari della storia britannica. A palazzo i preparativi fremono, basti pensare al fatto che ci sono state già le prove generali con tanto di carrozze reali e processione, ma i Windsor continuano ad apparire in pubblico con la serenità che da sempre li contraddistingue. Proprio nelle ultime ore Carlo e Camilla hanno dato ufficialmente il via ai festeggiamenti, lo hanno fatto con un garden party a Buckingham Palace, in occasione del quale hanno incontrato alcuni degli ospiti che parteciperanno alla cerimonia: ecco cosa hanno indossato i sovrani a poche ore dall'incoronazione.

Chi ha firmato il look bianco e blu di Camilla

Per Camilla quello andato in scena ieri pomeriggio è stato il primo garden party nei panni di monarca ed è proprio per questo che ha curato il suo look nei minimi dettagli. Se per l'incoronazione indosserà gli abiti tradizionali appartenuti a Elisabetta II, in questa occasione ha lasciato trionfare il glamour con un completo bicolor in bianco e blu navy firmato Bruce Oldfield, uno dei suoi designer preferiti. Ha abbinato un abito midi a un cappottino lungo e scampanato a righe verticali, completando il tutto con un cappellino in tinta di Philip Treacy in pieno stile britannico. Non sono mancati i décolleté col tacco basso e largo di Eliot Zed e il tocco prezioso con una collana di perle a quattro fili con chiusura a diamante tondo.

Camilla in Bruce Oldfield

Il dolce omaggio a Elisabetta II

Sebbene la nuova regina fosse impeccabile, in molti hanno notato un dettaglio particolare: l'outfit era riciclato, lo aveva indossato già durante i festeggiamenti per il giovedì santo del 2022. Considerando il fatto che proprio in quell'occasione sostituì per la prima volta che Elisabetta II non poté partecipare alla cerimonia, non si esclude che si sia trattato di un dolce omaggio alla compianta sovrana.

Re Carlo III in smoking

Per quanto riguarda re Carlo, questo ha rispettato la tradizione e ha indossato il classico smoking con giacca tight, panciotto e cravatta. Il tocco di classe da vero lord? Il cilindro total black che ha reso ancora più formale la sua scelta di stile. A questo punto, dunque, non resta che attendere qualche ora per ammirare la cerimonia di incoronazione che si preannuncia già leggendaria.