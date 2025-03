video suggerito

Quanto costano le scarpe glitter indossate da Sabrina Ferilli al serale di Amici Sabrina Ferilli condivide un legame speciale con Maria De Filippi e non poteva mancare nella prima puntata del serale di Amici. In quanti hanno notato le sue scarpe tempestate di glitter rosa?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 22 marzo 2025, parte una nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 arrivato alla sua attesissima fase finale. Al di là dei concorrenti in gara che si sfidano a colpi di esibizioni scenografiche, a farla da padrone sono anche la conduttrice e i giudici, da Cristiano Malgioglio alle new entry Elena D'Amario e Amadeus. A fare visita a Maria nel corso della prima puntata è stata inoltre un'amica speciale: Sabrina Ferilli, arrivata sul palco con Gabriele Mainetti per promuovere il nuovo film di cui è protagonista, Città Proibita. In quanti hanno notato le sue scarpe scintillanti?

Il look di Sabrina Ferilli nella prima puntata di Amici

Non è una novità che Sabrina Ferilli e Maria De Filippi condividano un profondo rapporto di amicizia, anzi, più volte sono apparse affiatate e complici sul palco di Tu Sì Que Vales, programma in cui da anni lavorano fianco a fianco. L'attrice, dunque, non poteva mancare al debutto della nuova edizione di Amici e ha approfittato della promozione del film Città Proibita per raggiungere l'amica sul palco di Canale 5. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha puntato tutto sulla sensualità e sul glamour con un tubino di raso rosa confetto, un modello fasciante e midi con spacco laterale, spalline sottili e scollatura generosa arricchita da delle rose in tessuto tono su tono.

Sabrina Ferilli ad Amici

Sabrina Ferilli con le scarpe glitter

Ad aggiungere un tocco di brio al look di Sabrina Ferilli ad Amici sono state le scarpe: l'attrice ha seguito il trend della moda sparkling con un paio di pumps col tacco a spillo ricoperte di glitter total pink. Chi ha firmato le scintillanti calzature rosa? Jimmy Choo, anche se al momento non sono in vendita sul sito ufficiale del brand. Il modello chiamato Love 85, però, è disponibile sugli e-commerce di moda di lusso, dove viene venduto al prezzo di 565 euro. Non è la prima volta che Sabrina indossa i décolleté di glitter, lo aveva già fatto a Tu Sì Que Vales, illuminando il palco col suo stile.

Pumps Jimmy Choo