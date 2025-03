Quanto costano le scarpe ispirate alle ballerine, ma col tacco alto

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Cassia Lace Up di Christian Louboutin

La moda sembra prendere sempre più spunto dal mondo della danza, che si rivela fonte di grande ispirazione per gli stilisti. Non a caso, è nata qualche mese fa una vera e propria tendenza, ribattezzata appunto balletcore, che non accenna ad affievolirsi: si tratta di uno stile fatto di colori tenui come grigio e rosa, di caldi pullover scaldacuore, di scarpette basse simili a quelle delle ballerine e di scaldamuscoli. C'è anche chi, partendo dall'estetica della danza, sceglie comunque la strada della modernità e della contaminazione: è il caso di Christian Louboutin.

La moda studia il mondo della danza

Oggi parliamo di balletcore, perché è l'hashtag che solitamente accompagna foto e video a tema che vengono diffusi sui social. È qui che nascono le tendenze e questa che vede unirsi danza e moda piace molto ai giovani, che hanno contribuito a renderla virale. In realtà, gli esempi esistono da ben prima della rivoluzione portata da Instagram e Tiktok. C'era stata la collezione Primavera/Estate 1996 di John Galliano fatta di tulle, corsetti e ballerine; poi Alexander McQueen con il "peacock dress" della collezione Autunno/Inverno 2008 -2009. Anche Gabrielle Chanel aveva un profondo legame con la danza, che ha infatti ispirato la recente collezione Haute Couture Primavera/Estate 2024. Attingono allo stesso mondo la collezione firmata Miu Miu per l'Autunno/Inverno 2022 -2023 e quella di N°21 per la Primavera/Estate 2024.

Quanto costano le scarpe di Christian Louboutin

Rientra nella tendenza balletcore anche l'esplosione delle ballerine, le scarpe basse ispirate appunto alle scarpette da ballo della danza classica che godono oggi di un particolare successo (anche tra gli uomini). Questa rinnovata attenzione non è sfuggita a Cristian Louboutin, che infatti è partito da lì per la realizzazione di uno dei suoi ultimi modelli.

Cassia Lape Up ha davvero tutti gli elementi più tipici della scarpetta che è facile trovare nelle sale prove di qualunque scuola di danza: la punta quadrata, il nastro che si lega attorno alla caviglia, il colore rosa cipria, l'effetto satinato, il fiocchetto sulla punta. C'è però un dettaglio inedito: il tacco a spillo alto 10 cm. La suola è immancabilmente rossa: è il tratto distintivo del brand, la sua inconfondibile firma sotto ogni calzatura. Queste costano sul sito ufficiale 895 euro.