Quando apre Halfprice a Milano: è il primo negozio in Italia del colosso multibrand È vicina l'apertura del primo negozio in Italia di Halfprice, colosso polacco multibrand di abbigliamento, oggettistica, articoli sportivi a prezzi scontati.

A cura di Giusy Dente

Halfprice è il marchio più giovane del gruppo polacco CCC Group. I primi negozi sono stati aperti in Polonia a maggio 2021 e oggi è presente in oltre 10 Paesi europei (tra cui Polonia, Slovenia, Croazia, Lituania, Lettonia) coi suoi store fisici. Ai negozi si sta per aggiungere anche il primo punto vendita italiano. L'apertura è prevista a breve a Milano.

Che cos'è Halfprice

Il gruppo è molto forte in Polonia, Romania e Repubblica Ceca, ma ha messo gli occhi anche sull'Europa occidentale. Difatti lo scorso novembre ha aperto il primo negozio Halfprice spagnolo: 2.700 metri quadrati a Zaragoza, presso il grande centro commerciale Puerto Venecia. Un secondo store, ancora più grande, aprirà a Madrid. Nel mirino c'è anche il mercato francese, ma nel frattempo il colosso ha concretizzato il progetto di aprire uno store in Italia, che era uno degli obiettivi che si era posto un anno fa. Attualmente in Italia il gruppo è attivo con i canali e-commerce Modive e eScarpe. Halfprice vende abbigliamento, articoli sportivi, oggettistica per la casa, accessori e scarpe, prodotti per gli animali, tutto a prezzi scontati. Come si legge sul sito ufficiale, infatti:

Halfprice opera su un modello di business off-price, il che significa che nei nostri negozi puoi acquistare prodotti di marca a prezzi molto interessanti. La rete offre un'ampia gamma di marchi unici di varie fasce di prezzo, da prodotti di catene di negozi ad articoli di alta moda. Tutti i prodotti provengono direttamente dai marchi, dai loro partner o distributori da tutto il mondo, garantendone l'autenticità.

Quando apre Halfprice a Milano

CCC Group ha scelto Milano per debuttare in Italia con Halfprice. L'apertura è prevista in primavera: non c'è ancora una data di inaugurazione ufficiale, ma è cominciata la campagna di selezione di personale. C'è già, però, la location: il punto vendita aprirà le porte al pubblico nella galleria commerciale di via Daimler 61, a Milano, all'interno del centro commerciale Merlata Bloom.