Priyanka Chopra in abiti tradizionali celebra il primo Diwali da mamma: cos’è la “festa delle luci” Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno festeggiato il primo Diwali da genitori, con la piccola Malti. La ricorrenza è tra le più importanti del mondo indiano.

A cura di Giusy Dente

Nick Jonas e Priyanka Chopra sono genitori molto riservati. Da quando hanno accolto in famiglia la loro primogenita (nata nove mesi fa tramite maternità surrogata) non l'hanno mai mostrata sui social, ma hanno fatto un piccolo strappo alla regola in occasione del Diwali. La coppia ha celebrato la ricorrenza assieme alla piccola Malti e hanno condiviso alcune istantanee della giornata con fan e follower. L'attrice indiana e il cantante in questo periodo sono molto poco sotto i riflettori, hanno scelto di dedicarsi alla famiglia e di concentrarsi solo sulle loro nuove vite, chiedendo massimo rispetto della loro privacy.

Le foto di famiglia di Priyanka Chopra

Malti Marie Chopra Jonas ha appena festeggiato il suo primo Diwali. I genitori hanno condiviso alcune dolci foto della giornata per fare gli auguri all'intera community. Per Priyanka Chopra è una festa molto importante, la celebra ogni anno. Nel 2021 per l'occasione aveva aperto le porte della casa di Los Angeles, per una sontuosa festa, a molti ospiti famosi tra cui la modella Chrissy Teigen e il marito, il cantante John Legend.

"Amore, pace e prosperità a tutti. Con un cuore veramente carico di gratitudine vi auguro un felice Diwali" ha scritto l'attrice. "Invio gioia e luce a tutti voi" le ha fatto eco il compagno. La coppia nelle foto è con la famiglia dell'attrice, nella residenza di Los Angeles. Entrambi indossano abiti tradizionali indiani color crema: kurta di seta per Nick Jonas (la camicia lunga fino alle ginocchia), pantaloni sharara con bralette dorata e camicia per la sua compagna, abitino riccamente ricamato per Malti.

Che cos'è il Diwali

Il Diwali, noto anche come "festa delle luci" è una delle ricorrenze più famose in India soprattutto nella comunità indù. I festeggiamenti si svolgono nell'arco di cinque giorni, nei mesi di ottobre o novembre a seconda dei cicli lunari. La festa nel corso dei secoli è diventata una festa nazionale. Per l'occasione si è soliti scambiare regali con gli amici e la famiglia, si organizzano banchetti a suon di canti tradizionali e fuochi d’artificio.

Si chiama "festa della luce" perché si festeggia la vittoria del bene sul male, sull'oscurità e sulle tenebre. Coincide col ricordo del ritorno a casa della divinità Lord Rama nel regno di Ayodhya (India settentrionale) dopo 14 anni di esilio in una foresta. Al suo ritorno, fu accolto con delle lampade accese in suo onore. Per questo tradizione vuole che vengano accese in tutto il Paese lanterne o candele, simbolo della rinascita.