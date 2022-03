Primark arriva a Milano: quando apre il nuovo negozio in via Torino A Milano apre il nono negozio italiano di Primark, colosso dell’abbigliamento low cost amato dai più giovani. Altre aperture sono attese a Torino, Bologna e Venezia.

A cura di Beatrice Manca

il rendering del flagship store Primark di Milano

Ora è ufficiale: Primark, il colosso della moda low cost, aprirà il suo flagship store a Milano. Un negozio di cinque piani nel cuore della città, precisamente in via Torino, che verrà inaugurato in primavera. Si tratta del nono negozio Primark nel nostro Paese: lo scorso anno il brand irlandese aveva annunciato l'apertura di otto nuovi negozi entro la fine del 2022. Una notizia che aveva entusiasmato soprattutto i clienti più giovani, attratti dai pezzi più che democratici che caratterizzano i prodotti del brand: non solo abbigliamento e accessori ma make up e oggetti per la casa.

Quando apre il nuovo negozio Primark di Milano

Il nuovo flagship store Primark a Milano occuperà un palazzo di cinque piani ispirato, nell'architettura e nel design, agli archi delle piazze milanesi. Il nuovo punto vendita aprirà in via Torino 45 e sarà inaugurato il 6 aprile 2022: l'azienda irlandese ha annunciato 250 opportunità di lavoro. Il palazzo milanese infatti non ospiterà solo il negozio: nello stesso palazzo verrano inaugurati gli uffici della nuova sede regionale per l’Italia di Primark e uno showroom dedicato alla stampa.

il rendering della nuova sede di Primark in via Torino 45

La scelta della sede sfida una leggenda milanese, quella del "palazzo maledetto" di via Torino: il palazzo che ospita Primark negli anni è stato sede di Trony, Fnac, Billa e ancor prima della Standa. Tutte catene che hanno chiuso poco dopo l'apertura, alimentando la fama della "maledizione" dell'edificio.

Leggi anche Apple Central World, il nuovo negozio di Apple a Bangkok

Primark

All'interno del negozio i clienti troveranno i prodotti più amati di Primark: le ultime tendenze in fatto di moda, gli accessori per la casa e la linea ‘Primark Cares’ realizzata con materiali riciclati o da fonti sostenibili. Lo scorso anno Primark ha inaugurato due nuovi negozi tra Roma e Catania, mentre diverse nuove aperture sono attese nei prossimi mesia Torino, Bologna, Caserta, Venezia e Chieti, portando così il numero totale di negozi di Primark in Italia a quattordici.