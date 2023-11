Pigiama party tra amiche per Jennifer Lopez: quanto costa il completo in seta indossato da Jlo Per il compleanno di una delle amiche più care, Jennifer Lopez balla a ritmo di una delle canzoni più amate su TikTok. A suscitare l’attenzione di molti, però, è stato il particolare outfit per il pigiama party.

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Lopez

Tra lo scatto di una campagna e un evento benefico, Jennifer Lopez sui social mostra anche momenti divertenti della sua vita privata. In un reel postato su Instagram, la cantante e una delle sue più care amiche ballano e si divertono come delle giovani ragazze nel più classico dei pigiama party. L'outfit per la serata tra amiche è super glamour, da vera trendsetter.

Il reel di Jennifer Lopez

Il pigiama party di Jennifer Lopez

Nel video pubblicato su Instagram e su TikTok, Jennifer Lopez si muove a ritmo di Boom, Shake, Drop di Flo-Rida & Pitbull insieme all'amica Loren Ridinger per celebrare il compleanno di quest'ultima. La canzone è un perfetto inno disco realizzato da due artisti con i quali la stessa Jlo ha più volte collaborato. Proprio questo singolo è diventato virale sui social nelle scorse settimane, anche grazie a una coreografia ben studiata.

Il pigiama in raso di seta di Jlo

Proprio le mosse di quella coreografia sono state replicate della due amiche che, nella didascalia del post, Loren Ridinger ha aggiunto: "Io e la mia ragazza Jennifer Lopez ci festeggiamo a vicenda con le vibrazioni di compleanno. Spero che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a noi…Jennifer è chiaramente la ballerina della famiglia".

Il pigiama di raso di Oliva von Halle indossato da Jlo

Quanto costa il pigiama in seta di Jlo

Il look per il pigiama party speciale non è passato certo inosservato. Le due amiche hanno indossato un pigiama composto da camicia e pantalone entrambi con fantasie zebrate su uno sfondo verde mela. Il pigiama è del brand britanico Olivia von Halle, che realizza prevalentemente nightwear. Il modello Lila Deneuve, in raso di seta, replica le atmosfere eleganti della Costa Azzurra degli anni '30. Il completo viene venduto online a a 675 euro. Insomma, non proprio un outfit qualsiasi per il pigiama party di Jlo.