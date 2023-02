Gli auguri di Pierpaolo Piccioli al nuovo stilista di Gucci Sabato De Sarno: “Sarò lì ad applaudirti” Sabato De Sarno ha ricevuto la “benedizione” di Pierpaolo Piccioli, con cui ha lavorato molti anni all’interno di Valentino: la toccante dedica social.

A cura di Beatrice Manca

Il mondo della moda spesso è famoso per le rivalità, vere o leggendarie: Elsa Schiaparelli e Coco Chanel, Gianni Versace e Giorgio Armani. Duelli di stile che alimentano il mito. Ma ci sono anche storie di grandi, vere amicizie, destinate a durare negli anni. È il caso di Pierpaolo Piccioli, stilista di Valentino, e Sabato De Sarno, suo ex collaboratore appena nominato direttore creativo di Gucci. Un rapporto dimostrato dal toccante messaggio di incoraggiamento dedicato sui social in vista della nuova sfida.

La lunga amicizia tra Pierpaolo Piccioli e Sabato De Sarno

Sabato De Sarno ha passato oltre un decennio all'interno della Maison Valentino e ha lavorato accanto a Pierpaolo Piccioli come Fashion Director, supervisionando le collezioni Uomo e Donna. Tra i due creativi c'era una grande sintonia, basata su valori comuni: ricerca della bellezza, poesia, lotta per i diritti civili. Pierpaolo Piccioli oggi ricorda quegli anni passati insieme scrivendo che erano sempre "on the same page, dalla stessa parte". Il loro rapporto non è mai stato solo professionale: "Collezione dopo collezione, io ho trovato un amico".

La nuova sfida di Sabato De Sarno da Gucci

Ora Sabato De Sarno ha una grande sfida davanti a sé: scrivere un nuovo capitolo di Gucci dopo l'era di Alessandro Michele. Lo stilista romano in sette anni aveva dato alla casa di moda uno stile estremamente riconoscibile, rendendola un marchio cult in tutto il mondo. Un passaggio di testimone non facile, ma Pierpaolo Piccioli ha voluto supportare il collega condividendo un lungo e commovente messaggio di incoraggiamento su Instagram: "I tuoi colleghi fanno il tifo per te e tra poco tutti capiranno perché". Non è tardata la risposta di De Sarno, che lo ha ringraziato: "Condivisa una passione, trovata una guida, e riso e riso ancora. Grazie per tutto ciò che abbiamo condiviso, grazie per avermi insegnato ad essere libero".

Il messaggio di Pierpaolo Piccioli