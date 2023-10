Pierpaolo Piccioli diventa attore, il direttore creativo di Valentino recita con Jennifer Aniston È diventato virale il cameo del designer della Maison romana nella serie di Apple Tv+ “The Morning Show”, che racconta i retroscena del celebre programma televisivo americano. Per l’occasione Aniston ha indossato un abito custom made ispirato al passato.

A cura di Annachiara Gaggino

Pierpaolo Piccioli e Jennifer Aniston

Pierpaolo Piccioli si mette in gioco e, dopo aver raggiunto il successo planetario al timone di Valentino, ora il creativo si è cimentato in una prova di recitazione, apparendo nel settimo episodio di The Morning Show. Accanto a lui un'attrice che non ha bisogno di presentazioni: Jennifer Aniston. Piccioli non è il primo stilista ad apparire sugli schermi, prima di lui proprio Valentino Garavani, fondatore della Maison romana di cui il designer è attualmente alla guida. Fu celebre l'apparizione del couturier nel film Il diavolo veste Prada accanto a Meryli Streep, leggenda narra che questa scena non fosse nel copione, ma che fu improvvisata in quanto la produzione ha saputo che mentre giravano, Valentino si trovava proprio a New York.

L'abito custom made di Jennifer Aniston

Il direttore creativo della Maison ha vestito i panni di se stesso nella serie di AppleTv+ che racconta i retroscena dello show più seguito dagli americani. Nella scena che lo vede protagonista Piccioli incontra la conduttrice televisiva Alex Levy, interpretate da Jennifer Aniston. Altra star indiscussa all'interno dell'episodio è sicuramente la celebre collezione Valentino Pink PP e il suo colore rosa firmato Piccioli, apparsa per le prima volta sulle passerelle parigine Autunno/Inverno 2022/23 è diventata immediatamente un'istituzione del mondo della moda e ora approda anche sul piccolo schermo.

La scena in questione, infatti, vede Piccioli presenziare a una cerimonia di gala sponsorizzata dal marchio e organizzata dal Fashion Institute of Technology per supportare i programmi dedicati ai designer emergenti, sullo sfondo la sua celebre collezione monocromatica. Per l'occasione il designer ha realizzato per Jennifer Aniston un abito custom made ispirato a quello indossato dall'attrice alla cerimonia per i Golden Globe del 2010, un vestito nero lungo, monospalla con spacco, mente Piccioli sceglie un tuxedo nero accompagnato dai suoi ormai inseparabili occhiali da sole.