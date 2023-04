Perché una folla impazzita ha preso d’assalto Parigi per le scarpe Nike x Corteiz Per capire cosa è successo a Parigi durante il lancio delle Nike Air Max 95 Aegan Storm dobbiamo fare un passo indietro: la storia della collaborazione con Corteiz.

A cura di Beatrice Manca

foto via TikTok @jan.bld1 e StockX

Traffico bloccato, risse, e due ragazzi in ospedale. Tutto questo pur di aggiudicarsi le sneakers più attese dell'anno, le Nike Air Max 95 “Aegan Storm”. Le immagini della folla impazzita a Parigi hanno fatto il giro del web e, ora che la situazione è tornata alla normalità, è il momento per capire come sia stato possibile che una collaborazione cult abbia scatenato il caos. La cultura dell'hype è un concetto chiave nel mondo delle sneaker – tra code infinite fuori dai negozi e corsa al drop – ma la collaborazione di Nike con il brand Corteiz sembra essere l'eccezione a tutte le regole.

La collaborazione cult tra Nike e Corteiz

Per capire cosa sia successo a Parigi dobbiamo fare un passo indietro e tornare all'annuncio della collaborazione tra il colosso sportivo Nike e il marchio londinese Corteiz, una delle realtà più affascinanti nel panorama dello streetwear. Corteiz punta tutto su strategie di marketing alternative e eventi ‘dal vivo': più che un brand è una community, un club per pochi eletti. Le premesse per una collaborazione cult, quindi, c'erano tutte: pochi mesi fa i brand hanno annunciato l'uscita di tre sneakers realizzate in collaborazione: le “Pink Beam”, le “Gutta Green” e le Nike Air Max 95 Aegan Storm, presentate ufficialmente con un drop a Parigi. Ma, com'è nello stile del marchio londinese, le modalità del lancio sono state tutt'altro che tradizionali.

Nike Air Max 95 Corteiz “Aegan Storm"

Cos'è successo a Parigi

Non bastava, insomma, andare in un negozio Nike e acquistarle: i brand avevano deciso di tenere l'indirizzo del pop up store segreto fino all'ultimo minuto. I curiosi dovevano passare a Place de la République, dove sarebbe stato svelato il luogo esatto del negozio pop up che custodiva 600 paia dell'ambitissima Air Max 95. Come trovare le indicazioni? Nike e Corteiz hanno organizzato una specie di caccia al tesoro, scrivendo le coordinate del negozio sulla fiancata di un bus. Forse neanche loro si aspettavano la quantità di persone accalcate in Place de la République prima e al pop up store dopo, tra malori e risse. Le immagini hanno suscitato molta indignazione sui social – tanto più che è intervenuto il ministero dei Trasporti – ma le sneakers sono andate sold out, egli ultimi modelli si trovano in vendita sui siti di resell a cifre molto maggiori dai 190 euro di partenza: su StockX, per esempio, si parte da 340 euro.