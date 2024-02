Perché Sangiovanni a Sanremo ha cambiato stile: “Voleva discostarsi da quello che era” Sangiovanni a Sanremo 2024 è apparso molto diverso dal precedente Festival. Col senno di poi, il suo desiderio di uno stile diverso sul palco era già l’indizio del malessere ammesso poi alla fine del kermesse, che lo ha spinto a fermarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Sangiovanni a Sanremo 2022 e Sanremo 2024

L'esperienza sanremese di Sangiovanni non si è chiusa nel migliore dei modi. O forse sì. In termini strettamente legati alla classifica, la sua canzone Finiscimi si è piazzata penultima. Questo risultato è molto diverso da quello precedente. Il giovane cantante aveva partecipato anche nel 2022, con il brano Farfalle, arrivando quinto. Il risultato di quest'anno potrebbe essere considerato una sconfitta, ma non lo è, perché è stato lo spunto per prendere coscienza e maturare una decisione certamente difficile, ma necessaria. Il ventenne ha spiazzato tutti comunicando l'intenzione di prendersi una pausa. E in un lungo sfogo sui social ha anzi chiarito proprio: "Non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo".

Ha annunciato lo stop, dunque ha rimandato l'uscita del suo nuovo album e ha annullato il tour previsto nei prossimi mesi. Tutti i colleghi in queste ore gli stanno dimostrando affetto e solidarietà, comprendendone il disagio. Sangiovanni ha deciso di dare la priorità al proprio benessere, alla salute fisica e mentale, riconoscendo di non riuscire più a gestire i ritmi del lavoro e la pressione che ne deriva. Il successo per lui è arrivato prestissimo e lo ha travolto totalmente, non si è mai fermato, ma è arrivato a un punto di non ritorno. Per quanto inaspettata, la sua decisione col senno di poi traspare anche dal modo con cui si è presentato sul palco di Sanremo.

Sangiovanni in Diesel a Sanremo 2022

Il significato dei look di Sangiovanni

Valentina Motta e Federica Olmi, le stylist che hanno accompagnato Sangiovanni nell'avventura sanremese, a Fanpage.it avevano preannunciato prima dell'inizio della kermesse, che il cantante avrebbe sfoggiato dei look inediti. Così è stato. Nel 2022 lo avevamo lasciato con completi oversize, tanto rosa e colori pastello, collanine di perline, look genderless. Nel 2024 lo abbiamo ritrovato diverso.

Sangiovanni a Sanremo 2022

Le stylist avevano spiegato, per le anticipazioni pre-gara canora: "All'inizio arriverà sul palco di Sanremo vestito come tutti si aspettano per poi arrivare alla finale con indosso un look che rappresenta a pieno ciò che lui sente in questo momento, sarà vestito come lui in questo momento vuole mostrarsi. Ci sarà dunque una vera e propria evoluzione durante le serate che rappresenterà l'evoluzione avvenuta in questo suo anno di stop. Lui aveva un'idea ben precisa. Noi abbiamo cercato il miglior modo per rappresentare al 100% questo cambiamento. Per lui era un'esigenza, per lui era fondamentale mostrare il suo cambiamento". Avevano aggiunto: "Gli abiti devono permettergli di essere a suo agio, di esprimere il suo dolore per andare avanti e superare la cosa".

Sangiovanni in GCDS a Sanremo 2024

Alla luce di quanto successo dopo, appare evidente la volontà del cantante di liberarsi della pressione, delle aspettative; traspare la difficoltà di continuare a far finta di niente, davanti a un evidente malessere interiore. Impossibile, per lui, ostentare felicità e presentarsi col mood fresco e leggero del 2022: evidentemente per lui in due anni le cose sono cambiate, si sono fatti avanti pensieri diversi.

Sangiovanni in GCDS nella finale di Sanremo 2024

Ecco perché la scelta dei toni scuri: "Quest'anno ci sarà molto più nero e rispetto al passato non ci sarà color block: il nuovo stile è più pulito. Se parli di Sangiovanni ti ricordi del rosa mentre ora nel nostro progetto abbiamo deciso di prendere una strada totalmente diversa. Lui voleva discostarsi da quello che era, questa è stata la prima richiesta che ci ha fatto. Voleva allontanarsi da quello perché adesso vuole cambiare capitolo".

Sangiovanni in GCDS a Sanremo 2024

E il capitolo lo sta cambiando sul serio. E prendono tutto un altro significato anche le parole rivolte a Loredana Bertè, a cui ha detto sul palco: "Sei un’artista e una donna straordinaria e io aspiro ad avere il tuo coraggio nella vita un giorno”. Quel giorno è arrivato.