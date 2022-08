Perchè Lila, la figlia di Kate Moss, sta facendo discutere con le unghie-artiglio sui piedi Le ultime foto di Lila Moss hanno scioccato i fan, che hanno criticato la pedicure “horror”: ma siamo sicuri che si tratti solo una stravaganza di stile?

A cura di Beatrice Manca

foto di Zhong Lin per Perfect Magazine via Instagram @lilamoss

Spilli che sembrano conficcati nelle labbra, unghie laccate di rosso e acuminati come artigli: Lila Moss, la figlia della top model Kate Moss, sembra essere pronta per Halloween con due mesi di anticipo. Lila Moss ha seguito le orme della celeberrima madre ed è già un'affermata modella: quest'anno ha conquistato perfino il calendario Pirelli 2023. I suoi look, insomma, fanno sempre tendenza ma le ultime foto pubblicate su Instagram hanno scioccato i fan, che hanno criticato la scelta della pedicure "horror". Ma siamo sicuri che si tratti solo una stravaganza di stile?

Il servizio fotografico di Lila Moss per Perfect Magazine

Anche se sui social sono piovuti commenti negativi sull'ultimo look della modella, la realtà è un'altra. Le foto "spooky" di Lila Moss appartengono a un servizio fotografico della rivista Perfect, magazine all'avanguardia che raccoglie le esperienze creative di una comunità digitale. Non il solito magazine patinato, quindi: l'estetica di Perfect è riconoscibile perché sempre inaspettata. Basti pensare alla radicale trasformazione di Nicole Kidman: anziché posare in abiti sofisticati da principessa moderna ha "mostrato i muscoli" con il crop top e un nuovo taglio più lungo dietro e corto davanti.

Perché Lila Moss posa con il look horror

La fotografa che ha scattato il servizio di Nicole Kidman è la stessa che ha ritratto Lila Moss in versione dark, con le unghie lunghe e acuminate: Zhong Lin, fotografa malese famosa per l'uso del colore e per un'estetica surreale, dark, disturbante. Le sue foto – perfino gli scatti di moda – non sono mai glamour o levigate: c'è sempre un elemento che ‘buca' l'immagine, che dà fastidio. E qui torniamo alle famose foto di Lila Moss con gli artigli, scatti che hanno raggiunto il loro obiettivo: colpire e far discutere. Non è forse questo lo scopo della moda?