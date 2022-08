Nicole Kidman irriconoscibile in copertina: il nuovo look mixa caschetto e capelli lunghi sulle spalle Nicole Kidman ha conquistato la copertina della rivista Perfect e per l’occasione ha rinnovato il suo stile, trasformandosi in un’icona fashion futuristica e camaleontica. Il dettaglio che l’ha resa irriconoscibile? L’acconciatura asimmetrica rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Nicole Kidman potrà anche aver compiuto 55 anni ma non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono, anzi, continua a essere tra i nomi più richiesti di Hollywood. Non sorprende, dunque, che i giornali facciano a gara per averla in copertina, certi del fatto che le sue foto riusciranno a fare scalpore. Di recente la star ha raggiunto un nuovo traguardo: ha conquistato la cover del magazine Perfect, apparendo irriconoscibile con un inedito look futuristico e concettuale. La rivista le ha dedicato ben 20 pagine del nuovo numero, definendola "l'icona perfetta".

La rivoluzione di stile di Nicole Kidman

Siamo sempre stati abituati a vedere Nicole Kidman in versione romantica e principesca sui red carpet internazionali. Ora, però, sembra aver cambiato stile: ha detto addio ai lunghi abiti delicati e preziosi, per posare in copertina ha preferito delle creazioni pop, colorate e al limite del concettuale. A fotografarla è stato Zhong Lin, che ha lasciato emergere il suo lato più "potente" da vera e propria eroina moderna con tanto di muscoli in vista. Alcuni look sfoggiati dall'attrice sono della collezione Autunno/Inverno 2022-21 di Diesel, altri sono firmati Jean Paul Gaultier Couture, e sono caratterizzati da micro gonne col max logo, top decorati con stampe giapponesi, enormi cuissardes di vernice e abiti con sopra disegnata una silhouette femminile.

Nicole Kidman torna ai capelli rossi

A renderla davvero irriconoscibile è stata però l'acconciatura: Nicole è apparsa trasformata non solo perché è tornata al rosso fuoco, il colore naturale che sfoggiava agli esordi della carriera, ma anche perché ha rivoluzionato la pettinatura. Niente più ricci definiti, boccoli o acconciature principesche, ha sfoggiato una chioma asimmetrica e futuristica che sul davanti è un caschetto con frangia, sulla spalle ha i capelli lunghissimi e lisci. Insomma, la Kidman ha rivelato il suo animo moderno e camaleontico, dando prova di essere capace di rinnovarsi in modo innovativo e sofisticato anche dopo i 50 anni.