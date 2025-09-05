stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché Giorgio Armani si vestiva di blu, il colore che amava e che era sempre presente nelle collezioni

Il blu era il colore preferito di Giorgio Armani: lo indossava spesso personalmente e ricorre spesso anche nelle sue collezioni. Per un motivo ben preciso.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
113 CONDIVISIONI
Giorgio Armani, 2023
Giorgio Armani, 2023

Con la morte di Giorgio Armani se ne va un pezzo di storia della moda, non solo italiana. Il celeberrimo stilista, infatti, nel corso di una lunga carriera sfolgorante è riuscito a ritagliarsi un posto d'onore nel fashion system a livello internazionale. Era un'icona, non a caso soprannominato Re Giorgio. È morto il 4 settembre all'età di 91 anni e lunedì 8 settembre si terranno i funerali, mentre la camera ardente sarà allestita da sabato 6 a domenica 7. L'eleganza era il suo codice stilistico per eccellenza, portato avanzi con convinzione e andando oltre le tendenze, oltre i cambiamenti. La sua formula ha resistito al passare del tempo, la sua idea di moda lo ha reso immortale. Uno dei colori più ricorrenti, nel suo guardaroba personale, ma anche nelle sue collezioni, è il blu.

Il significato del blu per Giorgio Armani

Giorgio Armani al termine di ogni sfilata era solito presentarsi in passerella per ringraziare e salutare il proprio pubblico. In questi 50 anni di carriera, solo una volta è stato impossibilitato. L'estate scorsa, a causa di problemi di salute, non ha potuto presenziare al proprio show, limitandosi a coordinare i lavori da remoto. Per nulla al mondo sarebbe rimasto completamente fermo in disparte, proprio lui, instancabile e appassionato lavoratore!

Giorgio Armani, 2003
Giorgio Armani, 2003

Molte volte, quando lo stilista è salito in passerella per i saluti e i ringraziamenti di rito, era vestito di blu. Questo colore è sempre stato molto ricorrente nelle sue personali scelte di stile, portato ovviamente anche nelle collezioni del marchio anno dopo anno. Per lo stilista, era la nuance più elegante di tutte, quella capace maggiormente di incarnare questo valore per lui fondamentale, che lo ha reso famoso e sempre riconoscibile.

Leggi anche
Con chi ha fondato l'azienda Giorgio Armani: Sergio Galeotti fu il primo amore dello stilista
Giorgio Armani, 2007
Giorgio Armani, 2007

Nel raccontare le motivazioni di questa predilezione, che a quanto pare avevano radici lontane e ben radicate, disse: "È stato il colore del vestito per la cresima, ma persino della divisa militare". Insomma, è stato il filo conduttore di momenti importanti, eletto poi a icona della propria idea di moda intramontabile.

Giorgio Armani, 2019
Giorgio Armani, 2019

Il blu come punto fermo, quindi, come tratto distintivo della Maison, declinato soprattutto nelle sue sfumature più profonde e scure, spesso usando il velluto. Riportando le sue stesse parole: "È un colore pieno di possibilità, raffinato e sereno. È l’unica vera alternativa al nero: ne ha la potenza, ma ha una morbidezza speciale, notturna".

Moda e lifestyle
113 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
È morto Giorgio Armani: cosa succede all'azienda, simbolo del'Italia nel mondo
Giorgio Armani non faceva la moda, era la moda. Lo stilista uguale solo a se stesso, per questo intramontabile
Marco Casola
È morto Giorgio Armani, il re della moda italiana nel mondo aveva 91 anni
È morto Giorgio Armani, il re della moda italiana nel mondo aveva 91 anni
Con chi ha fondato l'azienda Giorgio Armani: Sergio Galeotti fu il primo amore dello stilista
Con chi ha fondato l'azienda Giorgio Armani: Sergio Galeotti fu il primo amore dello stilista
Perché Giorgio Armani amava blu
Perché Giorgio Armani amava blu
Chi sono la sorella e le nipoti: il ruolo di Rosanna, Silvana e Roberta in azienda
Chi sono la sorella e le nipoti: il ruolo di Rosanna, Silvana e Roberta in azienda
Chi è Leo Dell'Orco, compagno e storico braccio destro di Giorgio Armani
Quando si terranno i funerali e dove sarà allestita la camera ardente
Cosa succederà all'azienda dopo la morte di Giorgio Armani e chi la dirigerà
Non solo abiti, con l'Armani Privè di Milano re Giorgio ha traghettato la moda verso il lifestyle
Il saluto delle star: "Grazie per la bellezza e l'eleganza che hai portato nel mondo"
A quanto ammonta il patrimonio e come verrà divisa l'eredità
Le immagini di ieri e oggi del re della moda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views