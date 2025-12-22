Perché è arrivato il momento di dire basta ai maglioni di Natale (e quali sono i modelli da indossare tutto l’anno)

Perché dovremmo dire basta a i maglioni di Natale? Perché sono ormai scontati, sono scadenti, sono usa e getta e si indossano solo per pochi giorni l’anno.

Cardigan tricot Alberta Ferretti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I maglioni di Natale, anche chiamati Christmas Jumper o Ugly Sweater, sono uno dei capi meno green in vendita sul mercato. Innanzitutto si tratta di pullover che sono spesso realizzati in materiali sintetici e non naturali, inoltre sono pezzi che in un anno intero si indossano solo una o due volte.

I maglioni con renne, faccioni di Babbo Natale e scritte Merry Christmas sono praticamente immettibili in altre occasioni dell'anno, di conseguenza si tende ad acquistare capi usa e getta, da indossare una volta e poi eliminare dal guardaroba. Anche per questo ci si rivolge spesso a catene e brand low cost per acquistare Xmas Jumper da 10 o 15 euro che sono senza dubbio poco sostenibili.

Cardigan Alberta Ferretti

Come evitare tutto ciò senza però rinunciare ad avere un capo must have del periodo natalizio? E' possibile puntare su maglioni realizzati con colori e decori che richiamano il Natale, scegliendo però modelli invernali da indossare anche in occasioni differenti oltre le feste. Puntate dunque su maglioni da indossare per più di una sera all'anno, che siano realizzati con fibre naturali, come lana o cotone, e che abbiano dunque una qualità tale da poter durare negli anni.

Maxi pull scollo a V Forte_Forte

A Natale basta indossare un semplice cardigan in lana rossa o un pullover a trecce in bordeaux per dare un tocco festivo al look. Che dire poi dei modelli con filati luccicanti o con decori sparkling? Oltre che alle cene di Natale, questi modelli possono essere perfetti per creare un glam look lucente durante tutto l'inverno. Quadri, tartan, fantasie argyle o scozzesi sono poi perfette per un look natalizio.

Look con maglione crop &Other Stories

Bianco candido e verde muschio sono altri colori per maglioni adatti ai look delle feste, mentre trame grosse e tridimensionali o ancora maglioni in lana tricot possono aggiungere un tocco originale all'outfit natalizio. Tutti i modelli nominati sono perfetti per il Natale ma si indossano per tutto l'inverno, se infatti sono accostati con capi differenti, come jeans, gonne in pelle, pantaloni palazzo o pencil skirt in seta, possono essere indossati anche in occasioni diverse sia di giorno che di sera.