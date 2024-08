video suggerito

Perché Beyoncé ha lanciato una sua linea di whisky Non è una novità che Beyoncé sia un'imprenditrice di successo ma solo nelle ultime ore ha lanciato un prodotto inedito: un whisky tutto suo.

A cura di Valeria Paglionico

Beyoncé non è solo una delle cantanti più amate al mondo, è anche un'indiscussa icona glamour a livello internazionale e un'imprenditrice di successo capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. La cosa che in pochi si aspettavano è che, dopo aver conquistato il mondo dello sportwear con una collezione di abbigliamento nata dalla collaborazione con Adidas, ora ha "invaso" anche il settore delle bevande alcoliche: ecco per quale motivo ha deciso di produrre una linea di whisky tutta sua.

Il whisky di Beyoncé

"Bottiglia in mano, whisky in alto", in una delle canzoni dell'album Cowboy Carter Beyoncé recita queste parole, quasi come se avesse avuto già in mente di lanciare una linea di alcolici di lusso. In collaborazione con Moët Hennessy, marchio che fa parte della multinazionale del lusso LVMH, la cantante ha dato vita al SirDavis, una "interpretazione inaspettata" del whisky americano. La ricetta è stata ideata da Bill Lumsden, il distillatore dietro i whisky single malt scozzesi Glenmorangie e Ardbeg: ha un profilo aromatico che evoca frutti rossi, chiodi di garofano e cannella, la sua maturazione viene maturata in una botte di sherry e lascia una elegante sensazione che ricorda i whisky giapponesi.

SirDavis

Quanto costa una bottiglia di SirDavid

Coloro che considerano l'idea di business insolita per una donna che ha sempre dominato il mondo della musica e della moda saranno lieti di sapere che l'iniziativa è tutt'altro che casuale: il whiskey di lusso è un omaggio al bisnonno paterno di Beyoncé, Davis Hogue. Agricoltore e moonshiner (produttore clandestino di distillati nell'era del proibizionismo), l'uomo nascondeva le bottiglie di liquore negli alberi di cedro e non esitava a rifornire parenti e persone care. "Quando ho scoperto che il mio bisnonno era stato un uomo di contrabbando, ho pensato che il mio amore per il whisky fosse segnato dal destino. SirDavis è un modo per rendergli omaggio attraverso una eredità condivisa", ha spiegato la cantante. Quanto costa una bottiglia? 89 dollari ma solo a partire da settembre il prodotto sarà disponibile negli Stati Uniti e in alcuni negozi selezionati a Parigi, Londra e Tokyo.

