Perché Bella Thorne è apparsa coperta di sangue al Taormina Film Festival 2023 Bella Thorne è stata tra gli ospiti speciali della 69esima edizione del Taormina Film Fest, in occasione del quale ha debuttato nei panni di regista. Perché, però, si è lasciata immortalare ricoperta di sangue?

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la 69esima edizione del Taormina Film Festival, uno degli eventi estivi più attesi nel mondo del cinema che fino a domani vedrà diversi artisti e registi presentare i loro film in anteprima internazionale. Ieri è stato il turno di Bella Thorne, famosa attrice e cantante statunitense che, oltre a debuttare come regista, ha anche curato una serata di gala dedicata a dei corti diretti da celebrità e influencer. Di uno di questi ultimi è anche protagonista: in quanti sanno per quale motivo si è lasciata immortalare ricoperta di sangue in una sala cinematografica?

La performance horror di Bella Thorne

Bella Thorne è arrivata a Taormina da diversi giorni ma solo ieri sera è diventata protagonista di una performance "horror". Ha debuttato come regista lanciando il suo cortometraggio d'esordio intitolato Paint Her Red (lo ha scritto, diretto e interpretato) ma la cosa particolare è che si è lasciata immortalare in versione vampiro sullo sfondo di una sala cinematografica con le iconiche poltrone rosse. Complice la promozione della sua pellicola noir, ha coperto viso e petto con del trucco rosso che a primo impatto sembra essere sangue. Il motivo per cui lo ha fatto? Ha dato una piccola anticipazione del personaggio che ha interpretato.

Bella Thorne in versione vampiro

Bella Thorne in black&white

Per la performance "vampiresca" Bella Thorne non ha rinunciato allo stile e, sebbene il "sangue" fosse il grande protagonista del suo look, neppure l'abito poteva passare inosservato. L'attrice ha scelto un lungo vestito da sera in bianco e nero, un modello realizzato con più strati di seta a contrasto, con la scollatura strapless "appuntita", la silhouette morbida e un mantello in tinta portato legato intorno alla gola. Manicure rosso fuoco, capelli sciolti e fluenti e rossetto color sangue: Bella è terrificante ma rimane meravigliosa anche in versione vampiro contrastava con i suoi riccioli rossi. L'unico dettaglio prezioso dell'outfit? L'enorme anello di diamanti che le ha regalato il fidanzato Mark Emms durante la proposta di matrimonio.