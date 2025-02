video suggerito

Perché a San Valentino si regalano le rose? Cosa regalare a San Valentino? Naturalmente un mazzo di rose rosse: ecco qual è il significato simbolico di questi fiori associati per tradizione al 14 febbraio.

A cura di Valeria Paglionico

Il 14 febbraio è San Valentino e, nonostante quest'anno in Italia questa data ricada in una delle serate chiave del Festival di Sanremo, di sicuro saranno moltissime le coppie che non perderanno l'occasione per festeggiarlo. C'è chi organizzerà una cena romantica, chi acquisterà un regalo speciale per il partner, chi semplicemente trascorrerà la serata all'insegna del relax: in tutti i casi si troverà un modo originale e dolce per celebrare la ricorrenza. Cos'è che non può mancare in un San Valentino che si rispetti? Un meraviglioso mazzo di rose: ecco per quale motivo sono il simbolo della festa degli innamorati, molto di più delle scatole di cioccolatini a forma di cuore e dei peluche decorati con le scritte "I love you".

Cosa bisogna regalare a San Valentino

Cosa regalare a San Valentino? Sebbene siano sempre più diffusi i doni funzionali e tecnologici, non c'è nulla di meglio di qualcosa di "classico". Se da un lato gli orsacchiotti a cuore e le scatole di cioccolatini sembrano essere delle idee regalo un po' troppo banali, dall'altro i fiori sono sempre una scelta elegante e super romantica, perfetta per mostrare il proprio amore con semplicità e con stile. Naturalmente sarebbe bene informarsi sul significato simbolico delle varie tipologie di fiori prima di comporre il bouquet per la persona amata ma se si vuole andare "sul sicuro" l'ideale sarebbe puntare tutto sulle rose rosse.

Quante rose rosse si devono regalare il 14 febbraio

Per quale motivo le rose rosse vengono da sempre associate a San Valentino? Sono il simbolo dell'amore passionale e dell'affetto profondo ed è per questo che sono il regalo ideale per il 14 febbraio. Attenzione, però, al numero di fiori inseriti nel bouquet, a cui per tradizione si dà un significato diverso. La singola rosa rossa rappresenta il colpo di fulmine, l'incontro che ha cambiato la vita, dunque è l'ideale per San Valentino, 3 rose simboleggiano una dichiarazione d'amore, 5 una manifestazione di impegno, 7 le intenzioni serie, 9 rose sono simbolo di eternità. Per un fidanzamento ufficiale, invece, un bouquet deve contenere 6 rose rosse, mentre per il matrimonio 12.