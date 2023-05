Penelope Cruz ai David di Donatello: il look ‘flamenco’ con spacco e fiori tra i capelli L’attrice Penélope Cruz era candidata ai David di Donatello per il suo ruolo nel film L’Immensità. Sul tappeto rosso ha rubato la scena con un abito trasparente con maxi scollatura.

Dal Met Gala di New York ai David di Donatello: l'attrice spagnola Penélope Cruz è volata in Italia per i premi cinematografici, dov'era candidata per il suo ruolo nel film L'immensità di Emanuele Crialese. Su un red carpet dominato dal total black l'attrice ha voluto aggiungere un tocco di colore molto mediterraneo: il look con pois e fiori rossi si ispira al flamenco, ma ha una firma italiana.

L'abito a pois di Penelope Cruz

L'attrice spagnola Penelope Cruz ha rubato la scena sul tappeto rosso dei David di Donatello 2023 con un abito nero con profonda scollatura a V. L'abito nero a pois bianchi è caratterizzato da un intreccio sul corpino e una lunga gonna semi trasparente con spacco laterale. Il look fa parte della collezione Alta Moda 2023 di Dolce&Gabbana ed è stato abbinato a sandali neri con listini e plateau.

Penelope Cruz in Dolce&Gabbana Alta Moda

Penelope Cruz con i fiori rossi tra i capelli

L'attrice spagnola ha aggiunto un tocco di colore al look con un rossetto rosso fuoco e un make up su toni caldi e rosati. Anche la manicure era abbinata, con smalto color corallo, ma il dettaglio da vera diva erano i fiori rossi tra i capelli, esattamente come visto in passerella: sarà l'ispirazione per i nostri look estivi?