Patty Pravo da giovane, com’è cambiata la cantante dagli anni ’60 ad oggi

A cura di Valeria Paglionico

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, è una leggenda della musica italiana. I suoi successi come La bambola, Pazza idea, Pensiero stupendo vengono considerati ancora oggi iconici, tanto che praticamente tutti ne conoscono almeno il ritornello. Erano gli anni '60 quando ha debuttato per la prima volta nel mondo dello spettacolo e da allora non ha mai spesso di essere sempre icona di bellezza e di modernità. Nonostante ne sia passato di tempo dalla sua prima volta sul palco, continua a essere in splendida forma: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione nel corso della carriera.

Patty Pravo da giovane negli anni '60

Patty Pravo è una delle cantanti che più hanno fatto storia nel mondo della musica italiana e oggi, nonostante abbia superato i 70 anni, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda.

Patty Pravo negli anni '60

Erano gli anni '60 quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, era appena maggiorenne e si faceva chiamare ancora con il suo vero nome Nicoletta Strambelli, incantando tutti con la sua bellezza mozzafiato al noto Piper Club. Capelli biondi e fluenti, sguardo da gatta, silhouette impeccabile e fascino irresistibile: non sorprende che fin dalle prime apparizioni pubbliche è stata considerata un'indiscussa icona di bellezza.

Patty pravo da giovane

Com'è cambiata Patty Pravo: le foto della cantante oggi

Con il passare del tempo Patty Pravo è diventata un simbolo di eleganza e trasgressione, dando prova di sapersi reinventare a ogni apparizione pubblica sia dal punto di vista estetico che professionale.

Patty Pravo nel 2026

Non ha mai rinunciato ai lunghi capelli biondi e all'eye-liner che contorna i profondi occhi azzurri: ancora oggi sono due dettagli che rendono il suo stile iconico. Di recente a Belve ha dichiarato di non essersi mai rifatta, dunque, a eccezione di qualche punturina, non sarebbe mai ricorsa alla chirurgia plastica. Insomma, anche se il tempo passa, Patty Pravo continua a essere un mito indiscusso.

Patty Pravo oggi