Patrizia Bonetti a L’isola dei famosi: il look con piume e crop top mostra le cicatrici delle ustioni Patrizia Bonetti era tra gli ospiti della puntata de L’isola dei famosi dello scorso lunedì, in occasione della quale ha sfoggiato un look total black appariscente e griffato. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il crop top e i pantaloni a vita bassa hanno lasciato in bella vista le cicatrici delle ustioni.

L'esperienza di Patrizia Bonetti a L'isola dei famosi è durata davvero poco: sebbene fosse determinata a rimanere il più possibile in Honduras, durante la quarta puntata è stata costretta ad abbandonare il reality. Il motivo? Durante la prova del fuoco contro Roberta Morise si è ustionata la pancia e ha avuto la necessità di rientrare in Italia per curarsi al meglio. Se in un primo momento aveva preferito rimanere lontana dai riflettori, ora è tornata in tv. Lo scorso lunedì era tra gli ospiti della nuova puntata del programma e per l'occasione ha osato con un look total black che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Il dettaglio che in molti hanno notato? Non ha avuto paura di lasciare in vista le cicatrici delle ustioni.

Il look total black di Patrizia Bonetti

Per il ritorno negli studi de L'isola dei famosi Patrizia Bonetti ha puntato sul total black, declinandolo in una versione sensuale ed esuberante. L'influencer si è immortalata nei camerini poco prima della puntata e non ha esitato a rivelare i dettagli del look. Ha abbinato un micro crop top a pois, un modello con un taglio cut-out sul lato del décolleté, a una blusa tempestata di piume di struzzo su collo e maniche (è di Saint Laurent e costa 2.290 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di pantaloni a zampa coordinati a vita bassissima di Balmain, lasciando in bella vista non solo l'ombelico ma anche la stringa laterale del tanga. Così facendo ha rilanciato uno dei trend che spopolavano negli anni '90.

Patrizia Bonetti mostra le cicatrici a L’isola

Patrizia Bonetti ha ancora delle cicatrici evidenti

Fino ad oggi Patrizia Bonetti aveva sempre coperto la pancia durante le sue apparizioni in tv ma di recente ha deciso di cambiare registro. Non ha voluto più nascondere i segni delle ustioni, anzi li ha mostrati con orgoglio con crop top e pantaloni a vita bassa. Le cicatrici sulla parte alta dell'addome sono ancora molto evidenti, in quella zona ha diverse macchie più chiare, a prova del fatto che, sebbene la pelle stia lentamente guarendo, fino a qualche settimana fa era una ferita aperta. In molti avevano insinuato che l'influencer avesse fatto causa a Mediaset per oltre un milione di euro a causa di quanto accaduto, ma la notizia pare che sia stata smentita dal colosso della tv. Nelle prossime settimane la Bonetti continuerà a rivelare la pancia con i suoi outfit?

