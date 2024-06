Paola e Chiara ospiti da Alessandro Cattelan: il look tra reggiseno a vista e trasparenze

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Paola e Chiara ospiti di Alessandro Cattelan

Paola e Chiara sono state ospiti a Da vicino nessuno è normale, il programma in prima serata su Rai 2 condotta da Alessandro Cattelan. Insieme a loro sono stati ospiti della trasmissione anche Diletta Leotta, Arisa e Nicolò Zaniolo. Le due cantanti si sono esibite nel formata "Kasaoke", dove i parenti di alcuni loro fan in sala completano le canzoni da casa. Le due sorelle hanno cantato Furore, la hit presentata allo scorso Festival di Sanremo. Come in ogni occasione i loro look erano diversissimi e rappresentavano le due anime di Paola e Chiara.

Il look di Paola e Chiara a Da vicino nessuno è normale

Paola e Chiara come sempre optano per due stili diversi e la partecipazione al programma di Alessandro Cattelan non fa eccezione. Chiara Iezzi, per l'occasione, ha indossato un abito dal sapore etereo e dalle vibes anni Sessanta firmato Dolce&Gabbana. Il vestito corto in chiffon è a maniche lunghe e uno scollo rotondo con una piccola stola annodabile sul collo e una sottoveste in crêpe de chine di seta. Anche dietro c'è un piccolo scollo a goccia che rende la silhouette dell'abito formale e al tempo stesso giocosa. L'intero look viene venduto sul sito del brand a 2450 euro.

Alessandro Cattelan con Paola e Chiara

Completamente opposto, invece, è il look di Paola Iezzi. La cantante ha sfoggiato un completo bicolor bianco e nero con un reggiseno oro a vista. Il blazer bianco con revers neri si abbina al nero dei pantaloni a vita alta e della blusa indossata sotto la giacca. Quest'ultima è lasciata aperta fino in fondo a voler sottolineare il top oro. Un tocco scintillante da vere dive, proprio come Paola e Chiara. Entrambe hanno optato per due hairlook super lisci: Paola Iezzi, in particolare, ha scelto un bob lungo castano con punte sul biondo.