Paola e Chiara debuttano al Prima Festival di Sanremo 2024 con un look da vere dive Paola e Chiara conducono su Rai 1 il Prima Festival di Sanremo 2024. A differenza dei look scelti l’anno scorso per la gara, le due cantanti optano per outfit più tradizionali perfetti per l’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola e Chiara

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sanremo 2024 è alle porte e Paola e Chiara hanno fatto il loro debutto come co-conduttrici del Prima Festival, in onda su Rai Uno. Le cantanti saranno affiancate alla conduzione da Daniele Cabras e Mattia Stanga. Per questa prima serata all'Ariston (o meglio nel glass di fronte al teatro), le regine del pop italiano hanno sfoggiato un look da red carpet super elegante. Come ha rivelato il loro stylist Nick Cerioni, intervistato in anteprima da Fanpage.it, per questo nuovo ruolo di presentatrici, Paola e Chiara "avranno dei look più istituzionali".

Paola e Chiara all'Ariston

Il look di Paola e Chiara al Prima Festival tra piume e strascichi

Con un total look Giorgio Armani, Paola e Chiara Iezzi danno il via alla loro settimana sanremese seguendo quello che sarà il filo conduttore del loro Prima Festival 2024, ossia l'eleganza nel senso più tradizionale del termine. Paola indossa un completo da seta composto da un pantalone sartoriale abbinato a un top con scollo bordato in raso. A completare il look, non possono mancare un paio di vertiginose décolleté e una pelliccia ricca di piume da diva anni Ottanta, per riprendere il mood che caratterizza il duo sul palco.

Paola e Chiara in Giorgio Armani

Per Chiara, lo stylist Nick Cerioni ha scelto un abito quasi da red carpet della collezione Autunno/Inverno 2023-2024. Il lungo vestito a sirena sfocia in un piccolo strascico, che si apre in uno spacco laterale ed evidenzia il contrasto tra il tessuto nero in velluto e la fodera in seta color cipria. Il corpetto, anche questo in seta e con scollo a cuore, è coperto da un velo di pizzo su cui sono state ricamate perline e paillettes.

Leggi anche Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli conduttore delle serate in Piazza Colombo

Il look di Paola e Chiara

Il trucco di Paola e Chiara al Prima Festival

Sia Paola che Chiara indossano degli orecchini pendenti color cipria di Sodini Bijoux, brand di gioielli che dovrebbe accompagnare le due sorelle per tutta questa avventura all'Ariston. Anche in questa occasione il duo ha optato per un make up e un hairstyling completamente opposto, come spesso avviene nel corso delle loro esibizioni.

Il trucco di Paola Iezzi

Paola Iezzi sfoggia una coda di cavallo altissima, abbinata a un trucco più marcato e dark, che riprende il colore dei suoi capelli, mentre la sorella Chiara, in linea con l'abito più classico e tradizionale, ha scelto di lasciare i capelli castani liberi a cui ha abbinato un ombretto sui toni del grigio cenere.