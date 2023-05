Paola e Chiara aprono il varco di luce: a Roma brillano sul palco sventolando la bandiera Lgbtq+ Paola e Chiara hanno fatto ballare l’Auditorium Conciliazione di Roma al ritmo delle loro hit, illuminando la scena coi loro outfit coordinati scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Paola e Chiara in concerto a Roma, foto di @marco_ontheroad

"Apri un varco di luce sui miei occhi, risvegliami" cantavano Paola e Chiara nella hit Festival, uno dei loro più grandi successi. Correva l'anno 2002 e le sorelle erano all'apice del loro successo. Nel 2013 il duo si è sciolto ed entrambe sono state lontane dalla scena musicale a lungo. Poi il 29 giugno 2022 durante un DJ set hanno regalato ai fan un'esibizione a sorpresa sulle note dei loro brani più famosi. In quel momento chi non ha mai smesso di voler bene alle sorelle ha cominciato a chiedere a gran voce un ritorno di coppia sulle scene. L'ipotesi di una reunion è circolata velocissima sui social, chiesta a gran voce da quella generazione cresciuta coi loro brani ne col Festivalbar. Ebbene, quel varco di luce a distanza di anni è stato aperto sul serio e Paola e Chiara sono tornate sul palco, più cariche (e scintillanti) che mai.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana a Sanremo 2023

Paola e Chiara in concerto vestite di luce

Da tempo i fan di Paola e Chiara sognavano di rivederle insieme sul palco, cantando e ballando sulle note di quelle canzoni che hanno fatto la storia degli anni Duemila. Le due sorelle sono state sulla cresta dell'onda a lungo, circondate da uno smisurato affetto da parte dei fan, quegli stessi fan che invocando la reunion a gran voce l'hanno alla fine ottenuta! Paola e Chiara sono tornate e hanno ricominciato proprio da dove tutto era iniziato.

La loro carriera è partita sul palco dell'Ariston, con la partecipazione a Sanremo Giovani nel 1996 e la vittoria l'anno successivo con Amici come prima, nelle Nuove proposte. A Sanremo 2023 si sono imposte con una hit tutta da ballare, Furore. Il 12 maggio è stata la volta dell'uscita del loro album. "Per Sempre è vostro perché è solo grazie a voi che c’è, perché è solo grazie a voi che abbiamo deciso di metterci in gioco, perché senza di voi, noi, il coraggio, forse, non lo avremmo mai trovato" hanno scritto emozionate e commosse sui social.

Il 19 maggio la coppia si è esibita all'Auditorium Conciliazione di Roma, dove faranno il bis nella serata del 20 maggio. Il filo conduttore dei loro look di scena è senza dubbio l'effetto sparkling, sempre con outfit coordinati. Così è stato a Sanremo e così è stato anche durante l'esibizione romana: l'Auditorium si è trasformato in un'immensa pista da ballo, dove tutti si sono scatenati in allegria. In scaletta sia i grandi successi del passato che le nuove canzoni: immancabili brani come Fino alla fine, Viva el amor, Vamos a bailar (esta vida nueva). le due sorelle hanno indossato due abiti effetto rete tempestati di micro cristalli e con cappuccio. Lo hanno alternato a due look total black: uno composto da pantaloni cargo (in perfetto stile anni Duemila) e T-shirt personalizzata, l'altro con corsetto stringato e pantaloni aderenti.

Paola e Chiara si preparano al Pride

Paola e Chiara saranno le madrine del Pride di Roma, il prossimo 10 giugno. In vista dell'evento, sul palco dell'Auditorium Conciliazione le sorelle hanno sventolate con orgoglio la bandiera Lgbtq+, ripetendo di essere dalla parte dell'amore senza barriere e senza discriminazioni.