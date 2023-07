Olympia di Grecia, principessa in passerella: sfila a Parigi avvolta in una nuvola di tulle Per presentare la nuova collezione Haute Couture a Parigi, Giambattista Valli ha chiamato in passerella una vera principessa: Maria-Olympia di Grecia e Danimarca.

A cura di Beatrice Manca

C'era una volta una principessa, avvolta in un abito da ballo in tulle… non è l'incipit di una fiaba, ma il finale della sfilata di Giambattista Valli: il couturier romano ha presentato la collezione Haute Couture per l'Autunno/Inverno 2023-24 a Parigi, durante la Fashion Week dedicata all'Alta Moda. Lo show è stato affollato di star, non solo in prima fila, ma anche in passerella, dove hanno sfilato la nipote di Keith Richards (vedi alla voce: Rolling Stones) e una vera modella di sangue blu, Maria-Olympia di Grecia e Danimarca.

La sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2023-24 di Giambattista Valli

Lo stilista romano, famoso per una moda iper romantica fatta di pizzi, tulle e balze, si è recentemente trasferito in un nuovo edificio in Boulevard des Capucines a Parigi: la sfilata d'Alta Moda sottolinea anche questo momento importante nella storia di Giambattista Valli. La collezione si intitola The Modernity of Classics, La modernità dei classici, ed è composta da abiti fuori dal tempo, vere e proprie sculture di tulle con gonne ampie e strutturate, cascate di tulle, ricami floreali, silhouette elaborate in pizzo. Tutte le modelle avevano le ballerine ai piedi: il simbolo di una nuova femminilità e la sintesi dei contrasti che caratterizzano la Maison.

Ella Richards sfila per Giambattista Valli

La principessa Olympia di Grecia sfila in una nuvola di tulle

A chiudere la sfilata d'Alta Moda di Giambattista Valli è stata Olympia di Grecia: chi, meglio di una principessa, poteva indossare l'abito da ballo del gran finale? La socialite e modella di sangue blu, famosa per il suo stile glamour, ha calcato la passerella avvolta in una nuvola di tulle rosa: l'abito era caratterizzato da un corpetto scintillante, maniche vaporose scese sulle braccia e una lunga gonna con lo strascico.

Olympia di Grecia in Giambattista Valli Haute Couture

Olympia di Grecia non era l'unica vip del cast della sfilata: accanto a lei c'era anche Elle Richards, la nipote di Keith Richard dei Rolling Stones. Dalla nobiltà di sangue alla famiglia reale del rock: Giambattista Valli vuole vestire le nuove icone con abiti senza tempo, dentro e fuori il red carpet.