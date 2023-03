Chi è Olympia di Grecia, la principessa che sta conquistando il mondo della moda Olympia di Grecia è ormai una presenza fissa alle Fashion Week ed è il volto di molti brand (ma non diventerà mai regina)

A cura di Beatrice Manca

All'anagrafe è Maria-Olympia di Grecia e Danimarca, ma lei preferisce "Olympia". Principessa di nascita, socialite per vocazione e modella di professione: è ora di conoscere Olympia di Grecia, la royal 27enne che in fatto di stile sta dando filo da torcere alla britannica Kate Middleton e perfino alla monegasca (acquisita) Beatrice Borromeo!

La storia di Olympia di Grecia

La principessa Maria-Olympia di Grecia e Danimarca è nata il 25 luglio 1996 a New York: è la figlia del principe greco Pavlos e della moglie Marie-Chantal. Suo nonno paterno è stato l'ultimo re di Grecia, Costantino II. Il padre di Olympia è principe, quindi, ma di una dinastia non regnante: un dettaglio che rende la sua storia molto diversa da quella delle ‘colleghe' royal europee. Durante l'infanzia ha vissuto a Londra, ma è stata Roma la città che le ha cambiato la vita: a soli 11 anni ha assistito a una sfilata di Valentino insieme ai genitori, in prima fila.

La carriera di Olympia di Grecia nella moda

Da allora la moda è stato il grande amore della principessa: ha studiato fashion design durante i suoi anni in un collegio svizzero e a soli 17 anni ha ottenuto il primo stage da Dior. A New York ha studiato fotografia nella celebre Parsons School, ma sempre più spesso è lei di fronte all'obiettivo. È apparsa sulle pagine di Teen Vogue, Tatler, Harper's Bazaar e W. Nel 2017, Maria-Olympia ha sfilato per Dolce & Gabbana e successivamente è stata il volto di Michael Kors. Oltre a essere una presenza fissa nei front row delle sfilate, è ambassador di Louis Vuitton e di Aquazzura.

Su Instagram, dove è seguita da quasi 300mila persone, è una vera e propria fashion influencer e condivide i suoi look ricercati e glamour, fatti di pezzi senza tempo come abiti floreali, trench e blazer a quadri. Di recente ha anche dato un taglio netto alla sua chioma bionda, sfoggiando un caschetto super chic. Non è la prima modella di sangue blu: le ‘colleghe' Kitty e Amelia Spencer, come suggerisce il cognome, vantano legami stretti con la famiglia reale inglese. Olympia però sembra la più audace in fatto di stile: è la prossima it girl?