Olympia di Grecia principessa fashion: a New York col tubino nero e le scarpe col cuore Olympia di Grecia è a New York per la Fashion Week e proprio di recente ha partecipato all’inaugurazione di una boutique di lusso: ecco il look elegante e dai dettagli griffati che ha sfoggiato.

A cura di Valeria Paglionico

A New York si sta svolgendo la Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2023 e sono moltissime le star volate oltreoceano per partecipare ai numerosi eventi a tema moda che stanno invadendo la città. Al di là dei soliti volti noti del cinema e dello spettacolo, c'è anche una delle Royal più in vista d'Europa che in fatto di look sta cominciando a fare "concorrenza" anche a Kate Middleton, Olympia di Grecia. Da sempre appassionata del settore, anche questa volta ha dato prova di essere una vera e propria icona di stile. Dopo aver sfilato in passerella a Parigi lo scorso luglio, ora è diventata protagonista dell'inaugurazione di una boutique: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il look nero della principessa greca

Olympia di Grecia è volata a New York e, in occasione degli eventi organizzati per la Fashion Week, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova boutique Breitling, un noto marchio di orologi di lusso. Ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del classico tubino nero ma sfoggiandone un modello rivisitato in chiave moderna e sensuale. L'abito total black della principessa è infatti caratterizzato da una silhouette fasciante e da una gonna sotto al ginocchio come tutti i tubini tradizionali ma a fare la differenza è la scollatura monospalla, che da un lato ha una manica corta con le ruches, dall'altro una spallina che cade morbida sulla spalla.

Olympia di Grecia con tubino nero e scarpe Alaïa

Le slingback griffate di Olympia di Grecia

A completare l'outfit della principessa greca non poteva che esserci un orologio firmato Breitling, anche se ad attirare le attenzioni dei fashion addicted sono state le scarpe. Olympia ha seguito il trend delle slingback, le calzature più gettonate del momento, sfoggiandone un paio con un cuore di pelle bianco sulla punta, la fibbia alla caviglia in pcv trasparente e il tacco kitten. Chi le ha firmate? La Maison Alaïa, che sugli e-commerce di moda di lusso le vende a 950 euro. Caschetto biondissimo portato ondulato, manicure chic in bianco latte e fascino da vendere: Olympia continuerà di certo a far parlare di lei grazie al suo animo glamour.

