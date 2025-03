Olly torna a posare in mutande: il significato simbolico della foto “scaramantica”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Olly sta vivendo un momento davvero d’oro della sua carriera: lo scorso febbraio ha vinto “a sorpresa” il Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia e ora, oltre ad avere in programma un tour sold-out, sta anche scalando le classifiche nazionali. Sui social è super attivo e ogni giorno documenta gli importanti traguardi raggiunti. Certo, ha rinunciato all’Eurovision 2025 ma, nonostante ciò, la sua popolarità continua a essere in ascesa. In quanti hanno notato la foto postata di recente, nella quale è tornato a posare in mutande?

Il significato delle foto in mutande di Olly

La passione più stramba di Olly? Posare in mutande o sul water. Spulciando il suo profilo Instagram, si scoprono moltissime foto in questa versione “intima” ma la cosa che in pochi sanno è che si tratta di una sorta di rito scaramantico messo in atto prima di eventi importanti, da Sanremo all’inizio del tour. L’ultima volta che lo aveva fatto era stato alla vigilia del Festival e a quanto pare gli ha portato bene: quale migliore occasione del post vittoria per tornare a lasciarsi immortalare in mutande? Questa volta, però, ha voluto farlo per celebrare il primo posto in fimi da 3 settimane di Balorda Nostalgia e dell’album Tutta Vita.

La foto in mutande di Olly

Per l’occasione Olly si è tolto i pantaloni ed è rimasto in mutante, lasciando in vista le gambe nude. Si è coperto il petto con un maglioncino panna con colletto e bottoncini e non ha rinunciato alle scarpe classiche portate con i calzini in vista. Sigaretta tra le mani, capelli spettinati e baffetto: il cantante sembra essere a perfetto agio in questa posa decisamente intima. Di chi è la casa che fa da sfondo arredata con opere d’arte contemporanea e accessori di design? Sebbene in molti avessero pensato che si trattasse dell’abitazione di Olly, in verità le cose stanno diversamente: è l'appartamento dello stylist Mr. Lollo, messo a disposizione per l’esclusivo shooting.