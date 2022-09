Off-White sfila a Parigi: il debutto di Ibrahim Kamara celebra la vita di Virgil Abloh Alla Parigi Fashion Week ha debuttato ufficialmente il nuovo direttore creativo di Off-White: Ibrahim Kamara ha voluto celebrare l’eredità di Virgil Abloh, scomparso a soli 41 anni.

A cura di Beatrice Manca

Si apre u n uovo capitolo di storia per Off-White, il brand di streetwear di lusso fondato da Virgil Abloh. Per una singolare coincidenza del destino il nuovo stilista, Ibrahim Kamara, ha debuttato alle sfilate di Parigi proprio il giorno prima del compleanno del designer scomparso: oggi, venerdì 30 settembre, Abloh avrebbe compiuto 42 anni. Tante le star in prima fila, curiose di scoprire la nuova direzione del brand: da Naomi Campbell a Halle Bailey.

La collezione Primavera/Estate 2023 di Off-White

Ibrahim Kamara, classe 1990, è stato nominato direttore creativo di Off-White lo scorso aprile: è un affermato stylist che ha lavorato moltissimo sui temi della mascolinità, dell'inclusione e della moda genderless. Una visione molto affine a quella del defunto stilista (che aveva personalmente conosciuto) con cui condivide anche lo sforzo per affermare la black culture all'interno della moda.

Off–White Primavera/Estate 2023

La collezione di debutto per Off-White nasce da un'idea di Virgil Abloh: l'esplorazione del corpo umano e dell'anatomia. Le cuciture degli abiti richiamano tendini e muscoli e le stampe sui capi più street, come felpe e tute, sono la riproduzione di uno scheletro visto ai raggi X.

Off–White Primavera/Estate 2023

La collezione Primavera/Estate di Off-White mantiene la vena "urban" che caratterizza il brand: lavorazioni "non finite" con orli a vivo e impunture, tessuti tecnici, maglieria e giochi di sovrapposizioni. Le tute da lavoro e i completi in pelle si aprono con tagli che mostrano l'ombelico, insistendo sull'idea di "work in progress".

Off–White Primavera/Estate 2023

Il blu è l'elemento che caratterizza la prima sfilata di Ibrahim Kamara per Off-White: la passerella è color cyan, la palette spazia dagli azzurri fino al bianco e nero. Blu come le ortensie che campeggiano sull'invito e sui vestiti da sera, un tocco personale di Kamara.

Off White Primavera/Estate 2023

Come previsto, il debutto dello stylist sulle passerelle di Parigi è stato affollato di star: da Anna Wintour, leggendaria direttrice di Vogue America, a Naomi Campbell, amica del defunto stilista. In prima fila anche Tina Kunakey, la top model Winnie Harlow e l'attrice Halle Bailey. Nessuno è in grado di sostituire Virgil Abloh, ma sicuramente Kamara ha tutte le carte in regola per raccogliere la sua eredità: non a caso la collezione si chiama Celebration, un omaggio alla vita e allo stile di uno dei pionieri della moda contemporanea.