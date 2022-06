Noemi torna sul palco in nero: all’Arena di Verona con la schiena nuda e i sandali col plateau Noemi è stata tra le protagoniste di Dallarena Lucio, evento tributo a Lucio Dalla che si è tenuto ieri all’Arena di Verona. Per l’occasione ha puntato sul total black ma lo ha declinato in una versione audace con schiena nuda e sandali col plateau.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera l'Arena di Verona è tornata a illuminarsi: si è tenuto il concerto evento Dallarena Lucio, tributo a Lucio Dalla presentato da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, andato in onda su Rai 1 in prima serata. Gli ospiti speciali che hanno reso omaggio al noto cantautore sono stati moltissimi, da Marco Mengoni ad Alessandra Amoroso, fino ad arrivare a Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni e Gigi D'Alessio. Ad attirare le attenzioni del pubblico grazie al suo stile glamour ed elegante è stata soprattutto Noemi, apparsa in splendida forma in total black con la schiena scoperta e le scarpe alte: ecco chi ha firmato il suo outfit per il ritorno alle performance live dopo l'esperienza sanremese.

L'abito cut-out di Noemi

Da quando è dimagrita in modo drastico Noemi ha rivoluzionato il suo stile. Niente più abiti over, tailleur rigorosi e outfit dal mood hippie, la cantante ora dà libero sfogo alla sua innata femminilità tra crop top, tubini aderenti e pantaloni a vita bassa. Certo, ultimamente si era mostrata sui social in versione motociclista, ma si è trattata di una trasformazione "temporanea". Per l'evento tributo a Lucio Dalla è tornata ai vestiti da sera sofisticati e glamour, per la precisione ha scelto un modello di raso total black di Ssheena, con un profondo scollo a V, le spalline sottili, la gonna alla caviglia e un audace taglio cut-out sulla parte posteriore. Così facendo ha lasciato scoperti i fianchi e la schiena, facendo trionfare la sensualità sul palco.

Noemi in Ssheena

Noemi rilancia le scarpe col plateau

Per completare il tutto Noemi ha deciso di non osare troppo: niente gioielli e niente acconciature intricate, ha lasciato i capelli rosso fuoco sciolti ed extra lisci. La vera chicca dell'outfit sono state però le scarpe: sotto consiglio della stylist di fiducia Susanna Ausoni, la più amata dalle star, ha sfoggiato un paio di sandali silver con un vertiginoso tacco a spillo e il plateau. La cantante riuscirà a far ritornare in voga le scarpe che hanno spopolato nei primi anni ‘2000, ovvero i modelli col plateau? L'unica cosa certa è che le calzature si abbinavano alla perfezione al suo abito da sera con la schiena nuda.