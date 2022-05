Noemi in versione motociclista: è casual con pantaloncini sportivi e crop top Noemi ha cambiato radicalmente stile e lo ha dimostrato sui social, dove si è lasciata immortalare in una versione inedita. È diventata una motociclista ma lo ha fatto con abiti casual e coda di cavallo.

A cura di Valeria Paglionico

Noemi ha dato il via alla sua “nuova vita” da quando è dimagrita in modo drastico e non solo perché ha modificato la dieta e le abitudini quotidiane. Complici i chili persi, ha anche rivoluzionato il suo stile. Ha detto addio agli abiti maxi e ai look in stile hippie, ora non ha paura di osare in fatto di sensualità, spaziando tra crop top che lasciano l’ombelico in mostra, tubini aderenti e vestiti da dea. Nelle ultime ore si è servita dei social per mostrarsi in una versione inedita: è diventata una motociclista e ha incantato tutti con la sua “nuova” immagine rock ma allo stesso tempo casual.

Noemi si dà al motociclismo

Siamo ormai abituati a vedere Noemi sul palco in versione glamour e sensuale ma nelle ultime ore ha cambiato radicalmente registro. Durante il weekend appena passato si è trasformata in una motociclista e a dimostrarlo è stato l’album postato sui social. Si è lasciata immortalare a bordo di una maxi moto e, sebbene abbia solo “sgasato” senza partire, è apparsa a perfetto agio alla guida. Nella didascalia ha poi scritto con ironia: “Motomami. Swipe a destra per (s)gasare”, sorprendendo così i fan che l’avevano sempre ammirata vestita da diva sui palcoscenici più ambiti del nostro paese.

Noemi in versione motociclista

Il look da moto di Noemi

Cosa ha indossato Noemi per darsi al motociclismo? Niente look di pelle con giacche e pantaloni “tecnici”, ha preferito rimanere comoda. Ha infatti abbinato un crop top beige con lo scollo all’americana a un paio di pantaloncini sportivi in verde militare firmati Adidas. Ha poi completato il tutto con un paio di sneakers bianche e con degli occhiali da sole grossi e scuri. Per quanto riguarda i capelli rossi, ha detto addio alla chioma sciolta, l’ha tenuta legata in una chioma di cavallo alta. In quanti sono rimasti di stucco di fronte queste foto inedite della cantante? La cosa certa è che ha dimostrato di essere perfetta anche nei panni di motociclista.