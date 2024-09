Nicole Kidman in The Perfect Couple: perché nella serie Netflix indossa solo colori chiari

video suggerito

A cura di Giusy Dente

The Perfect Couple è il progetto di Nicole Kidman targato Netflix: la miniserie (presentata da poco a Los Angeles) è appena sbarcata sulla piattaforma, col suo carico di intrighi, segreti e misteri. La storia, infatti, è quella di una ricchissima famiglia che si trova coinvolta nel ritrovamento di un cadavere e una morte sospetta: la risoluzione del caso dovrà necessariamente passare attraverso tutti i più torbidi segreti che i componenti della famiglia (apparentemente perfetta) nascondono. A cominciare proprio da lei, la scrittrice Greer Garrison interpretata da Nicole Kidman. I lussuosi e curatissimi outfit che sfoggia puntata dopo puntata sono stati pensati dalla costumista danese Signe Sejlund, con cui l'attrice aveva già lavorato nella serie HBO The Undoing.

Perché abbondano i pantaloni rosa

La costumista per affrontare al meglio questo progetto si è molto documentata sullo "stile dei ricchi" ma non si è affidata a un solo stilista per creare il guardaroba dei personaggi: "È così che lavoro, perché non credo che il mondo reale sia così. Non funziona mai se usi solo uno stilista. Ma devo dire che ovviamente Ralph Lauren è una cosa importante in questo show, perché è quel mondo".

Quello da portare in scena, infatti, era il modo di vestire dei componenti di una ricchissima famiglia proprietaria di Summerland, storica tenuta balneare a Nantucket. È qui che si svolge tutta la storia e prezioso si è rivelato l'aiuto di una sua amica residente proprio a Nantucket (Isola nel Massachusetts), che l'ha illuminata sui famosi Nantucket reds. Questi pantaloni si chiamano così perché tipici dell'isola: sono nati nel 1945, prodotti da Philip Murray e venduti presso il Murray’s Toggery Shop locale. Sono diventati in breve tempo un must dello stile preppy, abbinati iconicamente a un blazer blu. Il loro colore è un caratteristico rosa antico-rosa salmone. I pantaloni Nantucket Red acquistano valore con il tempo, mano mano che la tonalità originale sbiadisce coi lavaggi.

"È un bel colore lampone e io non ne avevo mai sentito parlare. La mia amica mi ha detto che non sono pantaloni rossi qualsiasi. Sono i pantaloni rossi. Quindi ovviamente dovevamo averne un sacco nello show" ha spiegato a WWD. Più che i vestiti, però, sono i dettagli a fare la differenza nel definire uno status, come gli accappatoi blu personalizzati col monogramma e le iniziali di ognuno.

Come si veste Nicole Kidman

Per la protagonista femminile Greer Garrison interpretata da Nicole Kidman, la costumista ha scelto molti capi blu, oltre al bianco e al color crema. I colori chiari sono fondamentali: "È un modo per mostrare come non ci si debba preoccupare di avere macchie sui vestiti o altro – ha spiegato Signe Sejlund – Finge di pulire la cucina, ma non lo fa davvero. Ci sono governanti, giardinieri, addetti alla piscina. Ci sono persone che si prendono cura di tutto".

Cosa nasconde l'abito da sposa

In una scena si vede una donna entrare in acqua col vestito da sposa. La ricerca del vestito è stata complessa, ne serviva uno che una volta bagnato rendesse comunque bene visivamente. La costumista ha raccontato: "Quella è stata una cosa davvero complicata. Aveva bisogno di un vestito con cui poter entrare in acqua, quindi ho passato qualche notte insonne a cercare di risolvere il problema. Poi un giorno sono andata da Missoni a New York e c'era quello strano vestito".

Si è rivelato perfetto per reagire con l'acqua, fluttuando. "Ha un bell'aspetto inquadrato dalla telecamera" ha aggiunto. Un altro colpo di fortuna in fatto di shopping c'è stato da Dolce & Gabbana: un abito rosso con scollo a V. È quello che indossa la futura sposa Amelia alla cena prewedding. "Volevo trovare qualcosa che si sarebbe distinto di fronte a tutti gli altri. È l'unica che indossa quel rosso" ha concluso.