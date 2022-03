Nicolas Vaporidis, le foto di ieri e oggi: com’è cambiato l’attore dagli esordi a L’isola dei famosi Ricordate Nicolas Vaporidis, l’attore di Notte prima degli esami? Oggi è tra i concorrenti de L’isola dei famosi e il suo aspetto è un tantino cambiato rispetto agli esordi. Ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto nel cinema a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Nicolas Vaporidis è l'attore che ha raggiunto la notorietà nei primi anni 2000 con film come Notte prima degli Esami e Come tu mi vuoi, all'epoca aveva poco più di 20 anni e, complice la sua aria da classico "bravo ragazzo", è diventato uno dei volti più amati del cinema di allora. È finito spesso al centro del gossip per le sue storie d'amore: alle sue spalle ha un matrimonio durato due anni con Giorgia Surina e una serie di flirt con donne dello spettacolo, da Giulia Brighi a Isabella Benedetti Livanos, fino ad arrivare a Matilde Gioli. Oggi è sbarcato a L'isola dei famosi ma è apparso decisamente trasformato rispetto a un paio di decenni fa. Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione dei primi anni del successo ad oggi.

Nicolas Vaporidis, la trasformazione da Notte prima degli esami a oggi

Erano i primi anni 2000 quando Nicolas Vaporidis ha debuttato nel mondo del cinema, diventando uno dei volti più amati del settore grazie al suo fascino e alla sua ironia. Aveva poco più di 20 anni e si immedesimava alla perfezione nell'ideale del classico "ragazzo della porta accanto": viso sbarbato, capelli ordinati, stile causal e mai eccessivo.

Nicolas Vaporidis in Notte prima degli esami (2006)

Col passare degli anni è diventato sempre più celebre ma, nonostante ciò, è rimasto con i piedi per terra. Fatta eccezione per il taglio di capelli, ha mantenuto invariata la sua bellezza: a tutti coloro che almeno una volta lo hanno visto in tv basta guardare anche solo per un istante le foto attuali per riconoscerlo. Certo, sul viso è comparso qualche segno del tempo e la barba è diventata brizzolata, ma per il resto è cambiato pochissimo.

Nicolas Vaporidis nel 2010

Perché Nicolas Vaporidis ha perso i capelli

Il dettaglio che è maggiormente cambiato nell'aspetto di Nicolas Vaporidis col passare degli anni? L'acconciatura. L'attore ha cominciato a perdere i capelli all'epoca della relazione con Giorgia Surina (2012-2014), all'inizio non ha vissuto bene la cosa, tanto da aver paragonato l'esperienza a un vero e proprio "lutto".

Nicolas Vaporidis nel 2013 con Giorgia Surina

È proprio per "mascherare" le calvizie che di lì a poco ha deciso di radersi completamente. Per lui che ha sempre portato la chioma lunga e col ciuffo vaporoso, il cambio look è stato decisamente drastico, ma ad oggi i fan si sono abituati a vederlo in questa "nuova versione".